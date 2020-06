Estrella de ‘El Despertar…’, en etapa terminal

CIUDAD DE MÉXICO.- Danny Hicks, quien interpretó a Jake en El Despertar del Diablo 2, reveló que fue diagnosticado con cáncer en etapa cuatro, informó Variety.

Hicks también compartió a sus seguidores que tiene aproximadamente de uno a tres años de vida.

“Para todas las personas que nunca conocí, y los fanáticos que disfrutaron de mi trabajo, tengo algunas malas noticias, me diagnosticaron cáncer en etapa cuatro.

“Tengo aproximadamente de uno a tres años de vida, pero tengo que decir que estoy seguro de que viví mucho en mis 68 años de vida, no hay demasiados arrepentimientos. Ok, me tengo que ir, voy a averiguar qué demonios está pasando en esa bodega de frutas”, escribió el actor en su Facebook.

La bodega de frutas que menciona Hicks es una referencia a la horrible bodega de la cabaña donde se producen varias escenas sangrientas en la película de terror de 1987 de Sam Raimi.

Hicks también es conocido por tener otros créditos en producciones como Darkman, Intruder y Spider-Man 2.