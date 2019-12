Estoy vivita y coleando: Irma Serrano

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras varios años de ausencia del ojo público, Irma Serrano “La Tigresa” deslumbró con un elegante vestido dorado durante una fiesta sorpresa que le organizaron amigos y familiares como parte de su cumpleaños número 86.

En charla con la prensa, la ex Senadora y actriz dijo que agradece por todo lo bueno y lo malo que ha recibido de la vida. Y que piensa seguir dando lata un rato más.

“Estoy vivita y coleando, no quiero pensar en que me voy a ir un día, ¿para qué? Yo no quiero pensar en morir, qué flojera”, expresó “La Tigresa”, quien no quiso revelar su edad.

Las cantantes María Victoria, Laura León “La Tesorito” y el estilista Alfredo Palacios acudieron a la celebración, que se llevó a cabo en el teatro Fru-Fru, propiedad de Serrano.

Irma Serrano ha sobresalido en el medio artístico por su trayectoria en el cine y la televisión, pero también por sus escándalos al sostener romances con políticos.