Estoy satisfecho por el trabajo: Víctor “El Güero” Vergara

NUEVO LAREDO, TAM.- Víctor “El Güero” Vergara, candidato independiente a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, dijo estar satisfecho del trabajo realizado durante su campaña y la ayuda que brindó, por lo que acudió a emitir su voto en la casilla 0802 ubicada en calle Francisco I Madero esquina con Avenida Corona en la colonia Hidalgo.

Los medios de comunicación tomaron el momento en que emitió su voto cumpliendo con el deber ciudadano.

“He dado un recorrido por Nuevo Laredo, y vimos grandes filas, eso nos da mucho gusto al ver la participación de la ciudadanía, porque para poder juzgar o reclamar debemos salir a votar, exigir nuestro derecho al voto libre y secreto, salir a votar es la mejor arma para darle a la ciudad lo que se merece que es la democracia” afirmó.

Remarcó que se debe hacer efectiva la democracia por medio del voto.

“Después de votar me siento muy contento, por muchos años he votado en esta casilla, para ejercer mi derecho al sufragio como buen ciudadano acudo a la casilla donde me toca votar 0802”, concluyó.