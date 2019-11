Estiman menos casos de obesidad con IEPS

CIUDAD DE MÉXICO.- En 10 años se podrían prevenir 240 mil casos de obesidad debido a que el impuesto aplicado a bebidas azucaradas, asociadas al desarrollo de sobrepeso, contribuye a disminuir su consumo, informó la Secretaría de Salud (Ssa).

En un comunicado explicó que, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y de la Universidad de Harvard, en una década este gravamen también evitaría 61 mil casos de diabetes, 4 mil eventos vasculares cerebrales, 2 mil 800 casos de enfermedad hipertensa del corazón y 4 mil enfermedades isquémicas.

Esto podría generar un ahorro aproximado de 91.6 millones de dólares al sector salud público, detalló.

La investigación de los especialistas del INSP estimó el impacto del impuesto a las bebidas azucaradas sobre la calidad de vida de las personas a través de un modelo matemático de simulación, que tomó en cuenta la disminución observada en las compras de estos productos, la prevalencia de enfermedades crónicas y los costos de atenderlas.

Los resultados del estudio titulado “Cost-Effectiveness Of The Sugar-Sweetened Beverage Excise Tax In Mexico” se publicaron esta semana en la revista Health Affairs.

Los autores explican que, si el impuesto aumentara a 2 pesos por litro, el doble de lo que actualmente se recauda, se podrían obtener mayores beneficios para la salud de la población.

Por ejemplo, se prevendrían 283 mil casos de obesidad en niños y adolescentes, lo que evitaría el desarrollo de otras enfermedades crónicas.

Además, por cada peso gastado en la implementación del impuesto de 2 pesos por litro se recuperarían 7 pesos, estimaron.

De acuerdo con los autores, muchos mexicanos consumen más azúcar de la recomendada y las bebidas endulzadas son la principal fuente de esta ingesta, por lo que han contribuido al aumento de la obesidad en México.

Reducir su consumo es un objetivo primordial en la lucha contra la epidemia de obesidad que afecta a niños y adultos, agregaron.

La Secretaría de Salud sostuvo que la evidencia científica actual confirma que la aplicación de impuestos a productos perjudiciales para la salud es una de las medidas más redituables para reducir su consumo y, por consiguiente, beneficiar la salud de la población.