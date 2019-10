Estamos en buenos términos: Jenner

CIUDAD DE MÉXICO.-Kylie Jenner confirmó su ruptura con Travis Scott a través de Twitter y aclaró que quedaron en buenos términos, priorizando a la hija de ambos, Stormi.

“Travis y yo estamos en buenos términos, nuestro enfoque principal por ahora es nuestra amistad y nuestra hija Stormi”, escribió la menor del clan Kardashian-Jenner.

La también empresaria desmintió los rumores de que recientemente se vio con su ex novio, el rapero Tyga.

“El internet hace que todo sea 100 veces más dramático de lo que realmente es. No hubo una cita en la madrugada con Tyga. Únicamente me vieron dejar a dos amigos en el estudio de grabación”, publicó Jenner.

La modelo inició su relación con Travis Scott en abril de 2017, tras haber terminado con Tyga.

