Estados Unidos amplía restricciones de viaje en frontera con México

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense resaltó que la frontera terrestre permanecerá cerrada a los viajes no esenciales hasta al menos el 21 de julio

WASHINGTON.- Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta al menos el 21 de julio, informó el domingo el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

La prórroga de 30 días se produjo después de que Canadá anunció el viernes su propia prórroga de los requisitos que expiraban el lunes y que están en vigor desde marzo de 2020 a causa de la pandemia de coronavirus.

El gobierno de Estados Unidos mantuvo reuniones de un grupo de trabajo con Canadá y México sobre las restricciones de viaje la semana pasada y planea sostener reuniones cada dos semanas, aproximadamente, dijeron funcionarios estadounidenses.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que observó “avances positivos en las últimas semanas y está participando con otras agencias estadounidenses en los grupos de expertos de la Casa Blanca con Canadá y México para identificar las condiciones bajo las cuales las restricciones pueden ser flexibilizadas de forma segura y sostenible”.

Algunos legisladores estadounidenses y comunidades fronterizas que se han visto muy afectadas por las restricciones han presionado para que se relajen antes de la ajetreada temporada de viajes del verano boreal.

Canadá también está bajo la presión de empresas y la industria del turismo para aliviar las prohibiciones, que fueron impuestas para ayudar a contener la propagación del coronavirus y se han renovado mensualmente desde marzo de 2020.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se mantuvo firme y dijo la semana pasada que la frontera permanecería mayormente cerrada hasta que el 75% de los canadienses haya recibido la primera de las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus y el 20% haya recibido las dos vacunas.

En las conversaciones de la semana pasada entre Estados Unidos y Canadá, el gobierno estadounidense no respaldó la estipulación de un umbral específico para levantar las restricciones, dijo una persona con conocimiento de las discusiones.

“La incapacidad de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para llegar a un acuerdo sobre el levantamiento de las restricciones fronterizas (…) es simplemente inaceptable”, dijeron el viernes el representante demócrata Brian Higgins y el representante republicano Bill Huizenga, copresidentes del Grupo Interparlamentario Canadá-Estados Unidos.

Estados Unidos también mantiene reuniones del grupo de trabajo sobre las restricciones de viaje con Reino Unido y la Unión Europea, pero funcionarios estadounidenses y de las compañías aéreas dijeron que no esperan que el gobierno de Joe Biden levante las restricciones hasta cerca del 4 de julio.