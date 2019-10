Estado mexicano se arrodilló ante crimen.-AN

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del PAN, Marko Cortés, señaló que el operativo fallido en Culiacán exhibió la debilidad de las Fuerzas Armadas.

También, dijo, quedó claro que los ciudadanos están desprotegidos ante el actuar de los criminales.

“Tristemente ocurrió un hecho que hoy marca a México ante toda la comunidad internacional, como un país que se doblegó ante un criminal y que no supo enfrentar una realidad que es el combate a la inseguridad que se vive no sólo en México, sino en muchas partes del mundo.

“El Estado mexicano se vio vulnerado, arrodillado, ante el crimen organizado”, aseguró Cortés en Guanajuato.

Dijo que mientras en Guanajuato se enfrenta al crimen con estrategia, en Sinaloa, por mandato del Gobierno Federal, se libera a un criminal con orden de aprehensión, cuando ya lo tenían, decidieron dejarlo ir.

“Esto habla de hasta dónde puede llegar la amnistía del Gobierno morenista, que pone en riesgo la vida, el patrimonio, la tranquilidad de los mexicanos.

“Se mandó un pésimo mensaje a todos los mexicanos, porque quedó muy claro que en México el Estado de Derecho está vulnerado, se mandó el peor de los mensajes a todos los mexicanos, porque hoy los delincuentes saben qué hacer para poderse librar de la persecución y de la justicia”, afirmó.

Sobre el Gabinete de Seguridad que reconoció los errores del operativo, Cortés dijo que se debe considerar la renuncia de los funcionarios.

Recordó que el propio Presidente López Obrador, ante la huida de Joaquín El Chapo Guzmán, dijo que era necesario que renunciara el gabinete de seguridad o se entendería que habría una altísima complicidad entre el crimen y el propio Presidente de la República.

“Hoy lo decimos igual, si no renuncia el gabinete de seguridad, si no renuncia el Secretario estaríamos entendiendo que hay una altísima complicidad al más alto nivel del Gobierno con la delincuencia organizada”, planteó.

El dirigente panista lamentó que México sea el “hazmerreír”.

“México queda muy mal parado en la comunidad internacional y los mexicanos se sienten más vulnerables que nunca, cuando se dan cuenta que el propio Gobierno se rinde, que el propio Gobierno baja la guardia, que el propio Gobierno libera a un criminal con orden de aprehensión, pues qué nos espera a todos los ciudadanos, este Gobierno persigue más a los productores.

“Este Gobierno persigue más a los contribuyentes que a los propios criminales, es hasta allá donde quiere llegar la amnistía de López Obrador”, mencionó.

Alertó que es grave lo sucedido porque es un precedente que puede marcar al Gobierno morenista, como un Gobierno que no tiene la fortaleza para poder enfrentar a un crimen que crece y se fortalece.

Dijo que todos los delitos se han incrementado.

“Vemos a un Gobierno que no ha sabido, que no ha podido o que no ha querido enfrentar la delincuencia organizada”, aseveró Cortés.