Establece Caaarem política anticorrupción

NUEVO LAREDO, TAM.- La Caaarem presentó su política anticorrupción, y establece por ejemplo que no se permite el uso de fondos, propiedades u otros recursos de la empresa para hacer contribuciones a candidatos políticos, partidos políticos o miembros de partidos.

En el amplio documento difundido en su página web, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem) explica que cuenta con una política anticorrupción y soborno que establece el firme compromiso de cumplir con el marco normativo y reglamentario aplicable.

Agrega que se trata de un mecanismo de prevención a través del sistema de gestión anticorrupción, implementado por todos los colaboradores y miembros del Comité Ejecutivo Nacional, quienes son plenamente conscientes de la prohibición del pago o recepción de sobornos con la intención de influir en los empleados y personas del sector público o privado, para que actúen o dejen de actuar buscando un beneficio de forma indebida o en violación de la ley aplicable.

La Caaarem reconoce que dar obsequios, ofrecer algún tipo de entretenimiento, comidas y brindar patrocinio son una parte cultural en el ámbito de los negocios en el país; incluso que no representa necesariamente una práctica ilegítima.

La Caaarem lleva a cabo algunas entregas de obsequios a socios de negocio exclusivamente a manera de agradecimiento y su adquisición se hace a través de organizaciones de beneficencia, de tal manera que dichos artículos sean promocionales o pequeños arcones en la época navideña, por lo cual esta práctica no es considerada como un acto que pretenda influir en las decisiones de los beneficiados.

También aclara que un pago de facilitación es aquel que se realiza en moneda o especie, ofertado a un tercero con el propósito de obtener un beneficio en algún trámite, dicho término es un eufemismo de soborno.

´Los pagos de facilitación son ilegales en el marco legal de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto, la Caaarem no permite que se lleven a cabo. En el caso de que le sean solicitados debe negarse a hacerlos. No está permitido a ningún empleado hacer tales pagos en el desempeño de sus labores profesionales para la Caaarem ¨, se menciona en el documento.

Otro planteamiento de la política anticorrupción es que no se permite el uso de fondos, propiedades u otros recursos de la empresa para hacer contribuciones u ofrecimientos en especie a candidatos políticos, partidos políticos o miembros de partidos.

La empresa no reembolsará a ningún empleado ninguna contribución personal realizada con fines políticos. Todo el mundo es libre de participar en actividades políticas en su tiempo libre y por cuenta propia, siempre y cuando esto no interfiera con el ejercicio de sus funciones en la Caaarem y no lo haga en nombre de la empresa. Además de estar prohibido por la política de la empresa, tales pagos pueden plantear problemas con el sistema anticorrupción.