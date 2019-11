Está tranquilo Enrique Guzmán por problema con el SAT

GUADALAJARA, JALISCO.- Enrique Guzmán causó revuelo recientemente en redes sociales, al acusar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de haberle congelado sus cuentas bancarias sin avisarle, pero hoy se dice despreocupado.

“Para empezar, congelaron mis cuentas, no me quitaron mi dinero, aunque era lo que querían, pero no lo permití, ese es dinero que he guardado para mis hijos.

“Según yo, mis declaraciones están correctamente hechas y no hay nada que me puedan hacer, excepto congelar mis cuentas, pero el asunto ya se está arreglando”, platicó el cantante, quien además mencionó que su hija Alejandra Guzmán lo está apoyando en el caso.

Reconocido como uno de los pioneros del rock and roll en Latinoamérica, el intérprete de 76 años se presentará el 22 de noviembre en el Auditorio a Telmex, a las 21:00 horas, donde tendrá como invitado en el escenario a Kalimba, pues es uno de los artistas que lo acompaña en su nueva producción discográfica titulada, Se Habla Español.

“Voy a estar muy contento de ver al público de Guadalajara”, dijo.

El álbum cuenta con 13 temas en los que comparte sus éxitos con otros grandes de la música, como Paul Anka, Emmanuel, su hija Alejandra y su entrañable amigo José José en el tema “100 kilos de Barro”, además de Kalimba, con quien canta “Lucila”.

El costo de los boletos para el show del cantante en el Telmex oscila entre los 500 y 2 mil pesos, de venta en taquillas del recinto y en sistema Ticketmaster.