Esta semana llegan Red Hot Chili Peppers y «Apollo 10½»

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

— Richard Linklater regresa a la animación con «Apollo 10½», que debutará en Netflix el viernes 1 de abril. Pero esto no es «Waking Life» («Despertando a la vida») o «A Scanner Darkly» («Una mirada a la oscuridad»), aunque algunas partes sí usan la tecnología de rotoscopia que empleó en esas películas. Esta historia se trata de un niño en Houston durante el verano del alunizaje de la misión Apollo 11 y está ligeramente inspirada en la propia infancia de Linklater. Glen Powell y Zachary Levi hacen voces de trabajadores de la NASA, el debutante Nilo Coy interpreta el papel protagónico de Stanley y Jack Black hace su versión adulta. Los críticos la calificaron como una película dulcemente nostálgica tras su debut favorable en el festival de cine South by Southwest.

— Los viajes espaciales son aparentemente un gran tema en el streaming esta semana. HBO Max estrenará la comedia romántica «Moonshot» el jueves. Producida por Greg Berlanti y dirigida por Chris Winterbauer, «Moonshot» es protagonizada por Cole Sprouse como un barista que se escabulle en una nave para colonizar marte y hace equipo con la estrella de «To All the Boys I’ve Loved Before» («A todos los chicos de los que me enamoré») Lana Condor para evitar ser descubierto. Zach Braff también actúa.

— Para la familia, Disney+ estrenará «Better Nate Than Ever» el viernes 1 de abril. La comedia musical basada en la novela de Tim Federle de 2013 sigue a un chico de 13 años de Pittsburgh (Nate, interpretado por Rueby Wood), quien sueña con ser un astro de Broadway y decide tomar el asunto en sus propias manos e ir a Nueva York con otra fanática del teatro, su amiga Libby. Lisa Kudrow interpreta a la tía de Nate. Federle escribió y dirigió la película.

— Lindsey Bahr

MÚSICA

— Los Red Hot Chili Peppers lanzarán un nuevo álbum el 1 de abril para el que convocaron a viejos amigos. «Unlimited Love» es su primera producción con el guitarrista John Frusciante desde «Stadium Arcadium» de 2006 y la primera con el productor y viejo colaborador Rick Rubin desde 2011. «Black Summer» es el primer sencillo del álbum, listo para ser tocado en arenas, e incluye el bajo enérgico de Flea, así como múltiples solos de Frusciante. El segundo es una deliciosa canción funk titulada «Poster Child» que celebra a la música: «The ’70s were such a win/Singing the Led Zeppelin/Lizzy looking mighty Thin/The Thomson’s had another Twin» (Los 70 fueron geniales/Cantando Led Zeppelin/ Lizzy se veía increíblemente delgada/Los Thomson tenían otro gemelo).

— Thomas Rhett lanzará «Where We Started» con Katy Perry como invitada en la canción que da título al álbum y que es la última de la lista. Riley Green, Tyler Hubbard de Florida Georgia Line, y Russell Dickerson también colaboraron en el álbum. Todos, incluyendo a Rhett, esperaban que tras «Country Again: Side A» lanzara «Country Again: Side B», pero el álbum fue aplazado en favor de «Where We Stand». Sobre la nueva producción Rhett dijo: «Hay canciones que te harán llorar en el álbum, hay canciones que te harán besar a la persona que amas, hay canciones que te harán querer bailar y hay canciones que te harán querer festejar».

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— Una década después de la muerte de Whitney Houston, CBS recordará la vida de esta grande de la música, así como sus últimos días, en «Whitney, A Look Back», que se transmitirá el sábado 2 de abril, por el canal de televisión y en streaming en Paramount+. El especial de una hora, producido por «Entertainment Tonight», promete «actuaciones perdidas y momentos raros» con Houston, así como nuevas entrevistas incluyendo una con Dionne Warwick, Clive Davis y CeCe Winans. Houston, quien tenía 48 años al morir, falleció ahogada accidentalmente en la tina de su habitación de hotel en Beverly Hills, California, en 2012. Los forenses dictaron que una enfermedad cardiaca y su uso de drogas fueron factores que contribuyeron a su muerte.

— Jane Seymour interpreta a una profesora de literatura que comienza un nuevo capítulo de su vida en «Harry Wild», que estrena dos episodios el lunes 4 de abril en el servicio de streaming Acorn TV. Un atraco ha hecho que Harriet «Harry» Wild reconecte con su hijo detective Charlie (Kevin Ryan), quien está inmerso en un caso de asesinato. El caso tiene paralelos con una obra de teatro isabelina poco conocida y ¿quién mejor para sumarse a la búsqueda de pistas que la instruida Harry? El adolescente Fergus (Rohan Nedd) se suma en la búsqueda de la serie de misterio de ocho episodios que se desarrolla en Irlanda.

— Adam McKay, el guionista y director galardonado con el Oscar de «Big Short» («La gran apuesta») y nominado este año por «Don’t Look Up» («No miren arriba») recurre a la no ficción como productor ejecutivo de la serie documental de HBO «The invisible Pilot». Los cineastas Phil Lott y Ari Mark exploran la vida de un piloto y hombre de familia en un pequeño pueblo de Arkansas que en 1977 parecía haber tenido un trágico final, dejando a sus familiares y amigos estupefactos. Los años pasaron antes de que esta enredada historia de una vida doble y tráfico de drogas comenzara a tomar forma, y eso es sólo el comienzo, según promete HBO. La serie de tres partes, incluyendo entrevistas con quienes conocieron a Betzner, policías y periodistas, estrenará capítulos semanalmente a partir del 4 de abril.

—Lynn Elber