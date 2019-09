Ésta fue la reacción de Tom Holland ante su permanencia en el MCU como Spider-Man

E.U.-Sony y Disney anunciaron este viernes que Marvel Studios y su presidente Kevin Feige producirán una tercera película de Spider-Man, en la que Tom Holland interpretará de nuevo al hombre arácnido; ante la noticia, ésta fue la reacción del actor en redes sociales.

“You know… I’m not leaving… I’m not leaving… I’m not fucking leaving!” (Saben, no me voy… no me voy… No me voy, mierda!), dice Leonardo DiCaprio en el video publicado por Tom Holland en Instagram.

De acuerdo con Deadline, hace unos meses Sony y Disney estuvieron envueltos en una disputa que dejaría a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, sin la oportunidad de producir nuevas películas de Spider-Man; sin embargo, este viernes anunciaron una tercera entrega producida por Feige y Marvel.

Ante la noticia del regreso de Tom Holland como Spider-Man al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), los fans de las cintas han realizado divertidas publicaciones en Twitter. Éstas son algunas de las reacciones.

“Tom Holland llegando a las oficinas de Marvel en este momento”

Tom Holland llegando a las oficinas de Marvel en este momento. pic.twitter.com/D5tDvmGh0l — Sahir (@SahirLovesSushi) September 27, 2019

“¿Cómo que Spider-Man regresa al MCU?”​

“Recuperé al niño”

“Tom Holland volviendo a Marvel después del nuevo acuerdo con Sony”