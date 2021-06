Esta computadora me ayudará a planear las clases, dice normalista

NUEVO LAREDO, TAM.- Roxana García Vásquez, estudiante de cuarto semestre de la Escuela Normal Superior Cuauhtémoc, fue una de las beneficiadas con la entrega de aparatos electrónicos por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Esta ceremonia se realizó en el salón de un reconocido hotel, lugar en el que estuvieron presentes alumnos de diferentes niveles, de bajos recursos económicos que también recibieron este apoyo para continuar con sus clases a distancia a través de la Campaña “Quédate en clase 2020”.

Roxana señaló que

“Actualmente estoy en el cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar, esta computadora me ayudará a planear las clases con los jardines que me tocan o mis clases personales, para hacer proyectos finales, el material para el jardín y todo lo que mis maestros me pidan”, declaró.

Mencionó que en su hogar solamente se cuenta con un aparato que compartía con su hermano.

También agradeció este apoyo que difícilmente ella podría obtener.

“Solamente tenemos uno (equipo de cómputo), un rato lo utilizaba él, otro yo y así nos organizabamos. Estoy muy agradecida y contenta porque esto me va ayudar a seguir estudiando. Hay que seguir en el estudio porque todo esfuerzo trae una recompensa”, concluyó.