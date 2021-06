Esperan nueva prórroga para licencias federales

NUEVO LAREDO, TAM.- No hay oficialmente otra prórroga de la SCT para las licencias vencidas utilizadas por los operadores de carga, confirmó la CANACAR, aunque consideran probable otro plazo de tiempo para atender cientos de documentos vencidos.

Eduardo Lozano Guajardo, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en Nuevo Laredo, afirmó que no hay información oficial por el momento sobre otra prórroga por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aunque lo consideró probable ante la cantidad de licencias vencidas, que estiman en 3 mil aproximadamente.

´Aún no tenemos información oficial al respecto, pero debido al rezago que aún existe, lo más probable es que la SCT emita una nueva prórroga o una extensión a la misma ́, añadió Lozano Guajardo .

Mientras tanto existe preocupación entre los operadores porque el 30 de junio terminará la prórroga otorgada por la SCT para que sean aceptadas las licencias ya vencidas y otros documentos.

El dirigente de la Unión Fronteriza de Operadores (UFO), José Antonio García Fuentes, informó que la SCT no ha extendido la prórroga a pesar de que miles de operadores trabajan con licencias vencidas pero tampoco ha mejorado los procesos para agilizar los trámites, lo que explica la acumulación de documentos vencidos.

En diciembre del 2020 la SCT extendió la vigencia de las licencias federales vencidas de operadores de empresas transportistas hasta el 30 de junio del 2021, y así fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

A partir del lunes 7 de junio, los operadores pueden agendar cita para los exámenes psicofísicos integrales, los cuales serán atendidos por el único médico dictaminador autorizado para Nuevo Laredo, con lo que se descarta el regreso de los “terceros autorizados”.

Los operadores con previa cita serán atendidos en la Unidad Médica del Transporte localizada en privada Manuel Castañeda 1920 fraccionamiento Ojo Caliente

Las citas podrán programarse al número telefónico 867-735-94-01 o solicitar una cita al correo electrónico citas.umtlaredo@gmail.com, y el examen psicofísico integral es un requisito indispensable para obtener las licencias federales de la SCT.

