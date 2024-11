España enfrantará a Holanda en cuartos de la Liga de Naciones; Francia con Croacia

NYON, Suiza (AP) — Dos revanchas de finales recientes de la Copa del Mundo quedaron asentadas el viernes durante el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.

España, campeón del Mundial 2010, enfrentará a Holanda, mientras que Francia, campeón mundial 2018, fue emparejado con Croacia en los cuartos de final a doble partido y que se disputarán en marzo.

Italia se medirá con Alemania y Portugal jugará contra Dinamarca. Los ocho equipos avanzaron a los cuartos de final al quedar en el primer y segundo lugar en los cuatro grupos de élite de la Liga de Naciones que terminaron esta semana.

Los partidos se disputarán el 20 y 23 de marzo, y los ganadores avanzarán a un mini-torneo Final Four programado entre el 4 y 8 de junio y que será organizado por uno de los equipos involucrados.

España viene de ganar la pasada Eurocopa y también actual campeón de la Liga de Naciones después de ganar la tercera edición del torneo bienal el año pasado.

“Es un duelo fantástico”, dijo el entrenador de Holanda, Ronald Koeman, a The Associated Press. “A ambos equipos les gusta jugar al fútbol de ataque, y tenemos una gran historia”.

“Tenemos un gran respeto por ellos y ellos tienen un gran respeto por el fútbol holandés”, agregó Koeman, cuyo gol le dio a Barcelona su primer trofeo de la Copa de Europa en 1992 en un equipo dirigido por el ícono del fútbol holandés Johan Cruyff.

Francia y Croacia tienen al mismo seleccionador que en el 2018. Didier Deschamps y Zlatko Dalić, quienes ahora están en sus temporadas número 13 y 8, respectivamente, como dos de los entrenadores más experimentados del fútbol mundial.

Francia ganó 4-2 la final del Mundial 2018 en Moscú y se ha enfrentado a Croacia cuatro veces desde entonces en diferentes ediciones de la Liga de Naciones.

“Obviamente tengo mucha afinidad con Zlatko”, dijo Deschamps, quien ha ganado tres de sus cinco partidos contra Croacia. “A menudo hemos tenido la oportunidad de hablar y es alguien que aprecio mucho”.

Dalić dijo de Deschamps que estaba “feliz de verlo de nuevo. Tengo todo el respeto por Francia”.

Croacia ganó 1-0 en el Stade de France en junio de 2022 con un penal de Luka Modrić, quien sigue siendo capitán del equipo a los 39 años.

La etapa de cuartos de final se añadió para esta edición de la Liga de Naciones y significa que los cuatro semifinalistas no estarán disponibles para comenzar los partidos de clasificación para la Copa Mundial 2026 hasta septiembre.

El entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, dio la bienvenida al calendario más intenso en 2025, cuando anteriormente el año entre torneos importantes podría dedicarse completamente a jugar contra rivales de menor rango en un grupo de clasificación para el próximo torneo.

“Creo que tales partidos son tan importantes porque los jugadores se mantienen enfocados”, dijo Nagelsmann a la AP sobre el formato de la Liga de Naciones.

“Estoy también contento con Italia, es uno de los mejores rivales que podríamos obtener hoy”, dijo. “Eso es importante para nosotros ahora que estamos en el camino correcto, un mejor trayecto que el año pasado. Siempre es importante enfrentarse a los mejores equipos”.

El sorteo para las semifinales en junio ya se llevó a cabo, y España o Holanda enfrentarán al ganador de Francia-Croacia. El ganador entre Italia y Alemania jugará contra Dinamarca o Portugal.

La Liga de Naciones también cuenta ahora con playoffs de ascenso y descenso que involucran a equipos que quedaron terceros en grupos de élite, o segundos y terceros en los niveles inferiores.

Los emparejamientos que juegan por un lugar en la élite, también el 20 y 23 de marzo, fueron: Turquía vs. Hungría, Ucrania vs. Bélgica, Austria vs. Serbia, y Grecia vs. Escocia.

En playoffs para una entrada de grupo de segundo nivel, fue: Kosovo vs. Islandia, Bulgaria vs. Irlanda, Armenia vs. Georgia, Eslovaquia vs. Eslovenia.

Los grupos de clasificación para la Copa del Mundo de Europa serán sorteados por la FIFA en Zúrich el 13 de diciembre.

Rusia sigue excluida por razones de integridad deportiva y seguridad debido a la invasión militar de Ucrania.