Escuelas de Jalisco no regresarán a clases presenciales este ciclo

JALISCO.- Las escuelas de Jalisco no regresarán a clases presenciales este ciclo escolar, que terminará a distancia para que no se pierda el curso actual, señaló el gobernador Enrique Alfaro, quien consideró que en el país tampoco hay condiciones para el regreso después del 30 de mayo.

El mandatario precisó que la próxima semana se podría presentar la “Etapa 0” de preparación para la reactivación económica del estado, la cual podría echarse a andar el 18 de mayo, dando prioridad a los sectores más afectados.

Aclaró que esta etapa es sólo de preparación y pidió a la gente que no relaje la disciplina y continúe con el aislamiento social, ya que estamos en el momento más duro de la enfermedad.

El gobernador Alfaro afirmó que los datos de los últimos días reflejan que la gente aflojó en el aislamiento, un factor que retrasaría la implementación del plan de reactivación.

“Lo digo porque no voy a cambiar la posición que ha tenido el gobierno porque eso es lo que hemos acordado todos: primero es la salud y la vida, no hay cambio de posición en ese sentido, pero estamos cerca de cumplir esa parte de poder iniciar este proceso gradual de reactivación económica, ayúdennos en este último tramo, es un tramo decisivo, estamos haciéndolo muy bien y necesitamos no aflojar el ritmo”, dijo.