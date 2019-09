Es una exitosa emprendedora

NUEVO LAREDO, TAM.- Madre de familia, esposa, contadora y ahora exitosa empresaria de joyería, que disfruta todo lo que hace.

A pesar de tener una profesión como Contadora, al acercársele una persona a ofrecerle joyería, se dio cuenta que le gustaba esa ocupación y Sandra Solís Medina implementó su propio negocio, como pequeña empresaria de joyería.

“Soy emprendedora desde hace dos años, después que una persona se acercó a ofrecerme joyería, me llamó atención y decidí implementar mi propio negocio, es un segundo ingreso que obtengo los fines de semana o en mis ratos libres”, aseguró Solís Medina.

Además asiste a exposiciones, bingos, presentaciones que le han permitido crecer y desenvolverse y tener amistades nuevas, a no tener miedo de hacer cosas diferentes, indicó la empresaria.

Esto significa que todo lo que la gente sueñe, lo puede realizar solamente hay que intentarlo y no rendirse hasta alcanzar el éxito, enfatizó.

“Mi esposo me da la oportunidad y me apoya participando en el acarreo de los implementos, no me restringe porque me da la oportunidad de hacer lo que quiero, además mis dos hijas e hijo, son mis modelos y regularmente todo lo que se ponen, se vende”, aseguró Solís Medina.

Pero no todo es trabajo, señaló recientemente ganó un viaje a la Riviera Maya, por sus excelentes ventas, “todo ello porque es joyería fina Nice con cuatro baños de oro de 18 kilates”.