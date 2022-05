Es momento de terminar con gobiernos que manipulan la justicia: Américo

Villarreal Anaya recibe respaldo de más de 25 mil personas quienes le dijeron 'no está solo'

HIDALGO, TAM.- Al escuchar el grito de “no está solo”, “no está solo” de más de 25 mil personas de esta región, el doctor Américo Villarreal Anaya afirmó que ha llegado el momento de terminar con el gobierno que ha usado los instrumentos del Estado para su beneficio, “a los que manipulan la justicia a su conveniencia y señalan gente inocente cuando les conviene, eso se acabó” expresó.

“Han usado los instrumentos del Estado para señalar a gente inocente para amedrentar, para intimidar, para sembrar el miedo y lograr sus perversos propósitos, eso se acabó”, denunció Villarreal Anaya, candidato de Morena, Partido Verde y PT.

En su cuarto cierre regional de campaña que reunió a personas de Hidalgo, Mainero, Villagrán, San Nicolás, San Carlos, Padilla y Méndez, el candidato guinda, lamentó que el actual Gobierno del Estado no dio ningún fruto, “por qué, que legado van a dejar”, preguntó.

“Qué programa crearon, no hay ninguno; hay silencio, que proyecto de infraestructura o que edificio construyeron, no hay nada; no hicieron nada, solamente robaron y cuando hicieron programas para el desarrollo estatal fue para hacer negocios ellos y su pequeña cúpula y como ellos dijeron de qué se van, se van”, manifestó.

En su mensaje, el candidato de ‘Juntos Hacemos Historia’, reconoció que tiene un gran cariño por esa región, pues sus padres el Ingeniero Américo Villarreal Guerra y la maestra Beatriz Anaya de Villarreal, siempre tuvieron especial afecto por las gentes del campo e hicieron obras para el desarrollo y beneficio de todos.

“Eso nos quedó grabado como familia y vamos a tener especial atención y cariño por ustedes, ténganlo seguro”.

Luego de presentar una serie de propuestas y compromisos para impulsar la región en materia de agricultura, ganadería, turismo y de refrendar su deseo por brindar mejores servicios de salud y educación, el doctor Américo pidió a los miles de asistentes refrendar este apoyo en las urnas.

Por su parte, la doctora María de Villarreal, recordó que faltan 8 días para lograr el triunfo y recordó que esta región de Tamaulipas ya ha batallado mucho y han superado muchas complicaciones.

“ahora nos toca poder avanzar y avanzar de una forma feliz, con tranquilidad, con una esperanza para nuestras familias, por eso recuerden el 5 de junio no nos debe temblar la mano, tenemos que ser firmes y marcar correctamente nuestra elección”, mencionó.

“Necesitamos que el 5 de junio, no dejen solo a Américo, ese día tenemos que acompañarnos todos…sé que podemos y estamos listos”.

En el evento, Juan José Contreras como representante del municipio de Hidalgo dio la bienvenida y refrendó el apoyo al doctor Américo Villarreal.

Contreras confió en que una vez logrado el triunfo y ya como gobernador Américo Villarreal podrán enderezar el rumbo de las instituciones encargadas de impartir justicia “que se han convertido en el cuartel del partido en el poder, todo eso se va a acabar, le refrendamos nuestro apoyo”, dijo.

“Los vientos de represión no nos intimidan estamos con usted de manera firme y decidida”, expresó.