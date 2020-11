Es ‘Miércoles Ciudadano’ más cercano a la gente: Rivas

NUEVO LAREDO, TAM.- El presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar reiteró que su gobierno es sensible, humanista y escucha a las y los neolaredenses, pues su compromiso es atender a la ciudadanía de manera directa y sin laberintos burocráticos, con programas como ‘Miércoles Ciudadano’, al que pueden acceder a través del módulo del Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC).

Rivas Cuéllar destacó que este programa, que se ha modificado de manera virtual, permite al gobierno mantener un enfoque humanista y por lo tanto cercanía con la gente de diversos sectores.

“Por la pandemia no es posible recibirlos en la oficina, tuvimos que hacer varios cambios en nuestros hábitos y en la forma de hacer gobierno, pero la crisis sanitaria no es pretexto para no atender a la gente, y a través de estas videollamadas estamos dando respuesta al ciudadano”, enfatizó el alcalde.

Para participar en ‘Miércoles Ciudadano’, Rivas Cuéllar invitó a la comunidad a realizar su solicitud a través del CIAC, donde se registran los datos del ciudadano así como la petición y se agenda su turno.

“Todos pueden participar, solo deben registrarse para que así atendamos y demos solución a su petición cada miércoles”, agregó.

Para más información sobre el registro, pueden comunicarse a través de la página de Facebook del CIAC, la app YoNLD, www.nld.gob.mx y los teléfonos 070 o 867 711 35 13.