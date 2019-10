Es mejor prevenir, que lamentar la muerte

NUEVO LAREDO, TAM.- El cáncer de mama es el más mortífero entre las mujeres en todo el mundo, es por ello, que en la actualidad son más las interesadas en el cuidado de su salud, y acuden con regularidad a practicarse el estudio de mastografía.

Mujeres opinan que en octubre, “Mes contra el cáncer de mama”, es una buena oportunidad para concientizarlas a realizarse ese estudio que puede detectar a tiempo cualquier lesión precursora de la enfermedad.

Irene Barragán Ortiz de 57 años, dijo que es importante que las mujeres no dejen pasar ese tipo de oportunidades que ofrecen las autoridades de salud, en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama.

“Yo acudo con regularidad a realizarme este tipo de estudios, me acabo de hacer la mastografía, sólo me dijeron que tenía una pequeña mioma pero nada de peligro, como quiera me mandaron a realizar otros estudios, por eso es importante estar pendiente de nuestra salud, yo les recomiendo a las mujeres que acudan a realizarse los estudios porque es mejor prevenir”, subrayó.

María Acosta de 35 años aseguró que muchas personas sufren de esa enfermedad, por no checarse a tiempo, pues cuando acuden y se les detecta, en muchos casos ya es demasiado tarde.

“Es importante que nos chequemos, yo todavía no me he realizado el examen porque tenía entendido que era a partir de los 40 años, sin embargo, a lo mejor voy antes a realizarme la mastografía, pues es importante detectar a tiempo cualquier enfermedad”, subrayó María Acosta.

Por su parte, Ana Sánchez de 54 años invitó a las mujeres a revisarse periódicamente, ya que en algunos casos y sin la atención oportuna, pueden convertirse en un riesgo para la salud.

“Es importante que todas las mujeres se realicen este estudio, yo me lo hago cada dos años, las mujeres debemos perder el miedo, ya que la mayoría, por miedo o vergüenza, no acuden al médico, es mejor la detección oportuna de cáncer de mama, para que en caso de que se nos detecte algo, tengamos un tratamiento oportuno”, recalcó.

Por último, Karla Lozano de 37 años manifestó que cada cierto tiempo acuden a realizarse el papanicolaou y los exámenes de mastografía para descartar algún padecimiento en su salud.

“Para mí es muy importante cuidar mi salud, yo sí me hago mis revisiones porque es mejor que te duela un poquito, a que sufras más por la enfermedad del cáncer. Es importante que todas las mujeres se revisen, tenemos que cuidarnos y atendernos oportunamente para evitar alguna complicación”, finalizó.