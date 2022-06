¡Es hoy concierto de Héctor Gamaliel!

NUEVO LAREDO, TAM. – Previo a la Serenata Romántica que ofrecerá este viernes, el cantante neolaredense Héctor Gamaliel hizo una nueva invitación a las familias de los Dos Laredos para que asistan a su concierto.

“Muy contento porque regreso a mi ciudad trayendo mi música, la que he presentado en México. Esta serenata es la misma que presenté en el Auditorio Nacional, y estoy muy contento porque estaré acompañado de Carmen Sarahí. La cita es este 24 de junio a las 19:00 horas en el Teatro Principal del Centro Cultural de Nuevo Laredo, con la banda orquestal y mariachi”, comentó Héctor Gamaliel.

Dijo que esta presentación está dividida en dos actos: en la primera, interpretará ópera pop y baladas y, posteriormente, con el mariachi será música de José Alfredo Jiménez y Ana Gabriel.

“Aquí, en Nuevo Laredo, me presenté antes de la crisis sanitaria. En mayo del 2020 tenía un recital que fue cancelado, y desde el año 2019 no me presento en esta ciudad”, asentó.

Héctor Gamaliel recordó que en el Alcázar del Castillo de Chapultepec le fue muy bien, donde homenajeó a María Grever, a Consuelo Velásquez, a Elena Valdelamar y Lolita de la Colina, teniendo como marco un lugar impresionante lleno de historia, lleno de recuerdos siendo un gran recinto, un edificio único que enmarcó muy bien el recital y la gente reaccionó tan bien que terminó cantando.

“En la ciudad de México hay mucha cultura, la respuesta fue increíble, terminaron cantando conmigo. La comunión se dio y ellos expresaron su alegría cantando conmigo”, señaló Héctor Gamaliel.

El cantante fronterizo expresó que para el resto del año hay mucho trabajo, ya que en agosto estará en el Centro Cultural de Los Pinos, con un concierto de música mexicana. Luego iniciará una gira por todo el bajío, llevando el tema que es un éxito en la radio, titulado ‘Tan Derrotado’.

En esta gira estará acompañado por Myriam Montemayor, quien ganó la primera edición de la Academia. Y, en septiembre, con motivo de las fiestas patrias, Héctor Gamaliel ofrecerá un recital.

“La gira por el bajío es muy importante, porque es una zona donde hay muchas ferias, teatros. Es un área muy importante por el movimiento musical y artístico. Toda esa zona está muy bien conectada y ahí se hará la gira”, concluyó.