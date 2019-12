Es Evans activo hasta cuando no filma

CANADÁ.-Aficionado al golf, al surf y a la jardinería, Chris Evans sabe aprovechar cada minuto en el que no trabaja, pues le encanta mantenerse activo. En pocas palabras: con la pila bien puesta.

“He tratado de diversificar mi gama interpretativa y las posibilidades que tengo como actor. Siempre quiero leer cosas nuevas y estar al tanto de nuevas ideas”. Chris Evans,actor

La estrella que personificó a la Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos y al Capitán América en el universo de filmes de Marvel, se dice encantado con sus ratos de ocio, aunque no son muchos.

“Cuando tengo espacios libres, sin días de rodaje o compromisos promocionales, me doy tiempo de jugar golf. Eso me tranquiliza, me hace concentrarme y me relaja mucho.

“Me gusta mucho ir a la playa. Me encanta la jardinería también, jugar con mi perro, leer. En general, procuro mantenerme activo cuando tengo espacio suficiente”, contó Evans, quien actualmente es estrella de una campaña promocional de una marca de leche en México.

Afortunadamente para el actor de 38 años su más reciente película Entre Navajas y Secretos (Knives Out), que coestelariza junto a Daniel Craig y Ana de Armas, fue una grata experiencia en términos de diversión personal, pues junto con sus colegas lograron establecer un ambiente como pocos.

“Nos divertimos mucho, la pasamos muy bien, y en los ratos libres jugamos karaoke y algunos videojuegos en la tablet de Daniel. Hicimos muy buena amistad todos, nos llevamos muy bien.

“Sinceramente, disfruté el ambiente relajado y de tranquilidad. Creo que lo mejor fue que nos divertimos muchísimo filmando porque en realidad es una película divertida”, apuntó sobre la producción cuyo preestreno en salas seleccionadas es desde ayer y cuya apertura comercial a nivel nacional será el próximo viernes.

Evans personifica al playboy Ransom Drysdale-Thrombey en Entre Navajas y Secretos, uno de los posibles herederos del escritor Harlan Thrombey (Christopher Plummer), quien fue asesinado y cuyo caso es investigado por el especialista Benoit Blanc (Daniel Craig).

La trama dirigida por Rian Johnson, cuenta en su reparto con otras grandes figuras como Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Toni Collette, Michael Shannon y Katherine Langford.

“A Rian, el director, le tocó ser el orquestador de algunas bromas, y también el catador de otras. Fue el que generó el buen ambiente entre nosotros y ¡vaya! Michael y Toni tienen un sentido del humor muy desarrollado.

“Aunque no tuvimos escenas con mucha frecuencia, recuerdo que me la pasaba muy bien buscando hacer travesuras con ellos”, destacó el astro originario de Boston y radicado en Los Ángeles.

El protagonista de filmes como El Expreso del Miedo y Un Don Excepcional externó su beneplácito por el rumbo que ha tomado su carrera, en la que ha abarcado drama, comedia y acción.

Actualmente se encuentra en la preproducción del filme Jekyll, y filma la teleserie Defending Jacob, la cual estará disponible en la plataforma de Apple TV para el próximo año.

“Nunca rechazo proyectos sin leerlos, en general yo soy mi propio filtro para decir qué me gustaría interpretar y qué no”, enfatizó.