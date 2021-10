Es ‘El Pipiripau’ toda una joya musical

MONTERREY, NL .- En 47 años de carrera y 262 éxitos colocados en el gusto del público, el famoso «El Pipiripau» de Los Plebeyos es considerada una joya musical por la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Federico Caballero, reconocido por muchos como «La Guayabita» contó con orgullo que el tema de su autoría que grabó en 1983 brilla entre lo más destacado de la industria en el País.

«No cualquier tema llega a ser ‘joya musical’ en la Sociedad de Autores, ‘El Pipiripau’ es una joya musical, así lo tienen registrado», aseguró «La Guayabita».

«Yo no sé qué cosas o qué tantos escalones tengas que brincar para llegar ahí (a la categoría), pero de 262 número que tengo, ese es el único que es ‘joya musical’. Y eso que también son mías ‘La Vecinita’, un número muy bueno, ‘La Abeja Miope’ y ‘Hola, Qué Tal’ que me la están grabando muchas agrupaciones ¿por qué? yo no sé».

Este mes de octubre, Federico Caballero celebra 47 años de carrera y aunque aseguró que a sus 61 de edad se siente al cien, en pandemia decidió renovar a Los Plebeyos con sangre joven.

Desde Daniel, trompetista de 11 años y hasta Óscar, baterista de 23, la agrupación que acompaña a Federico Caballero está integrada en su mayoría por chavos.

Sólo Federico, vocalista, tecladista y violinista, así como Álvaro en la guitarra y Luis Fernando en el bajosexto, son los integrantes de mayor edad en la agrupación.

«Traigo una sección muy importante de trompetas, suena bien guayabesco, bien chido. Es más, el público va a poder encontrar más voces en las grabaciones de Los Plebeyos. La idea que yo tengo es que si yo me retiro, que sí lo tengo en mente en unos años más, quiero que Dios me preste vida para disfrutar lo que he trabajado y ver crecer a estos jóvenes que hemos ido preparando».

«No me quiero retirar porque no me siento mal ni nada, ahorita me siento perfectamente bien, pero el tiempo no perdona, no es lo mismo 20 que 30. Este mes de octubre yo cumplo 47 años de carrera y siempre ando al 100, me mantengo ocupado, no vicios y listo».

Tras reactivar sus presentaciones, Los Plebeyos siguen con su plan de volver a pisar Estados Unidos, luego de 20 años de no actuar allá.