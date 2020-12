Es Anna Wintour la reina de los editores

CIUDAD DE MÉXICO.- La prestigiada Anna Wintour, de 71 años, y en quien se inspiraron para realizar la popular cinta El Diablo viste a la Moda, ha sido nombrada editora de contenidos de todas las revistas del grupo al cual pertenece Vogue, revista de la que sigue siendo editora.

Ahora, esta poderosa ejecutiva británica, se hará cargo también de publicaciones como Vanity Fair, GQ, The New Yorker y Wired.

Este nombramiento según un comunicado de la empresa “se debe a su capacidad para ir por delante conectando con nuevos públicos y guía a algunos de los talentos más brillantes de la industria”.

Wintour ha dirigido la edición estadounidense de Vogue desde 1988 y ya era directora creativa del famoso grupo editorial.

Esta reestructuración de Condé Nast tiene lugar tras un año de complicaciones dentro de la industria editorial lo que la había llevado a realizar despidos de personal así como a enfrentar problemas relacionados con la diversidad en el trabajo, hecho que hizo que la misma editora tuviera que escribir una carta pidiendo perdón a sus empleados de raza negra. Anna asumió su culpa y prometió cambios en el ambiente laboral de su revista.

Desde que llegó a Vogue en 1988, Ana se ha convertido en la figura más influyente del mundo editorial de la moda y ha reportado grandes ingresos comerciales por las ventas de publicidad y por su relación personal con muchos de los diseñadores más relevantes como Carolina Herrera y Michael Kors.

Además, ha sido la principal impulsora de la famosa Gala del Museo Metropolitano de Nueva York, evento el cual se considera como la principal pasarela del mundo y ha apadrinado a muchos nuevos diseñadores en sus carreras.

Por otro lado, Edward Enninful, director de Vogue UK, quien hizo historia por ser el primer hombre de color en llegar a ese puesto, fue nombrado también director de todas las revistas Vogue en Europa.

Enninful fue nombrado en septiembre por la revista Time como el hombre de color más importante en la moda a nivel internacional.

Anna Wintour was already one of the most powerful people in the magazine world. Now she is getting a pair of new titles and will have the final say over publications in more than 30 markets around the world.https://t.co/batWPgRLM8

— The New York Times (@nytimes) December 15, 2020