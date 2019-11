Es Adame candidato para Spielberg

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Adame podría trabajar con Steven Spielberg en Cortés, serie que el cineasta prepara sobre el conquistador español Hernán Cortés y su llegada al Nuevo Mundo.

Adame confirmó que fue llamado para esta producción del director estadounidense, para dar vida a Pedro de Alvarado, gobernador español que participó en la conquista del Imperio Azteca dirigida por Hernán Cortés.

“Mi agente me informó que la producción, dirigida por Spielberg, está interesada en que yo me sume al reparto de la serie que prepara y no dudé en mandar lo que me pidieron. Estoy a la espera de lo que decida la producción”, afirmó el actor.

“Si me aceptan, claro que no pondré obstáculos, es una gran oportunidad y una producción inigualable; además, es un tema que me apasiona”, compartió el actor.

El histrión agregó que está muy interesado en el papel que podría interpretar, Pedro de Alvarado, pues considera que fue uno de los personajes clave en la Conquista, además de que no es ajeno a él, pues ya ha estudiado parte de su historia.

“Tengo lo necesario para el personaje y ahora solo resta esperar”, subrayó.

De ser aceptado en el elenco, Adame compartirá créditos con el español Javier Bardem, quien dará vida a Hernán Cortés.

El también presentador adelantó que al elenco también podría sumarse Luis Felipe Tovar, quien está contemplado para el papel de Cuitláhuac, el penúltimo Tlatoani mexica.

La trama estará centrada especialmente en el encuentro entre Cortés y el emperador azteca Moctezuma, y estará basada en el guion de Dalton Trumbo y la adaptación de Steve Zaillian.