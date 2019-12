Es 2019 el peor años sin lluvias desde 1953

Se espera un año complicado para el 2020, especialmente para los agricultores que no tendrán la posibilidad de regar sus sembradíos con agua del Río Bravo.

NUEVO LAREDO, TAM.- Con tan solo 226 milímetros de lluvia en todo el año, el actual 2019 se perfila como el peor año en ese rubro desde 1952.

Fue durante los años 1952 y 1953 cuando en la región cayeron solamente 213 y 215 milímetros respectivamente, comentó Agustín Boone González, titular de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (Cila), ubicada en el Puente Internacional 1.

“Solamente en los años 2011 y 2012 con 253 y 243 milímetros de lluvia, se acercan a los números del actual 2019, esto incluso obligó a que no se otorgarán permisos para regar sembradíos, debido a que las presas internacionales La Amistad con 51 por ciento de su capacidad total y La Falcón con 23, destinarán el vital líquido únicamente para el consumo humano”, agregó Boone González.

Definitivamente que diciembre no es un mes de lluvias torrenciales, la prueba es que durante el presente mes no ha caído una sola gota de lluvia, si acaso podrían caer algunas lloviznas pero no aguaceros, indicó.

Es por ello que se espera un año complicado para el 2020, especialmente para los agricultores que no tendrán la posibilidad de regar sus sembradíos con agua del Río Bravo.

TEMPERATURA DE ESTE DÍA.

Este jueves en la estación climatológica de Cila, se registró una temperatura mínima de 1 grado centígrado y una máxima de 14.