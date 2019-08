Ernie Colón murió a los 88 años en la lucha contra el cáncer

E.U.-Ernie Colón, legendario artista de cómics, quien trabajó en Damage Control para Marvel y en Amethyst, Princess of Gemworld para DC, por mencionar algunos títulos, falleció a los 88 años a causa del cáncer.

El deceso ocurrió el 8 de agosto, sin embargo, fue este viernes que se dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y la comunidad no dudó en agradecer por su talento y despedirse de él.

“Estoy publicando hoy con un corazón pesado. El extraordinario Ernie Colón falleció ayer por la tarde en su casa a la edad de 88 años, rodeado de familia, después de más de un año luchando -y me refiero a luchar-contra el cáncer”, se lee en sus redes.

“Hizo las cosas en sus propios términos. El legado que deja atrás es asombroso; una carrera de más de 60 años en los cómics, por no mencionar el trabajo que hizo en otros medios incluyendo pintura, escritura, escultura… no creo que haya nada que no pudiera hacer.

Él amaba crear, él siempre estaba creando. Cuando la gente le preguntó si estaba todavía dibujando, dijo, ni idea de qué más estaría haciendo, ya que me gustaría dibujar incluso cuando no se me pague por ello. (la mitad de la historia de mi vida)”, concluye el escrito.

​

El dibujante y guionista, quien inició como rotulista en Harvey Comics, fue reconocido por adaptarse a cualquier género podía dibujar tanto para niños como para público adulto.

Tras colaborar con dicha empresa en varias ocasiones (Richie Rich, Casper the Friendly Ghost), fue hasta 1967, en Wham-O Giant Comics que se le dio crédito por primera vez.

En la década de los 80 que llegó a DC, compañía en la que se convirtió en el creador junto a Roy Thomas de Arak, Son of the thunder y la princesa Amethyst, al lado de Dan Mishkin y Gary Cohn. Más adelante se convirtió en editor y supervisó grandes títulos como Wonder Woman y The Flash.

“DC se une a la comunidad de cómics para llorar el fallecimiento de Ernie Colón: editor, artista, colorista y cocreador de Amethyst. Tan amado como talentoso, su arte influyó en innumerables profesionales que lo siguieron. Descansa en paz”, escribió DC Comics.

En Marvel, co-creó Damage Control junto a Dwayne McDuffie y también se convirtió en el autor de Doom 2099.

La edición ilustrada del informe de la comisión del 11-S, una de las más vendidas del New York Times, estuvo a su cargo, así como el informe de la Comisión Warren sobre el asesinato de John F. Kennedy y la biografía gráfica de Anne Frank.