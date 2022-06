Erasmo Catarino anda tras Yalitza Aparicio y le hace propuesta

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su salida de ‘La Academia’, Erasmo Catarino se ha dedicado a continuar con sus sueños dentro de la música, aunque no ha tenido el éxito que deseaba, el cantante no ha dejado de luchar y de forma independiente sigue promocionando su carrera.

Ahora que está próximo a grabar el video de su nuevo sencillo, un cover de Joan Sebastian, el llamado ‘Conde de Xlapatláhuac’ expresó sus deseos por trabajar junto a una famosa actriz mexicana, de quien se declaró un gran fan, nada más y nada menos que Yalitza Aparicio. En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Erasmo destacó que entre él y la protagonista de ‘Roma’ hay muchas similitudes como que son maestros de profesión, provienen de comunidades indígenas y hablan una lengua regional; por lo que una colaboración juntos podría mostrar la cultura y tradiciones de su tierra natal.

Incluso, el cantante le hizo una sorpresiva propuesta a la protagonista de ‘Roma’ y la invitó, en pleno programa en vivo, a ser la protagonista de su video musical: ‘Quiero invitar a Yalitza para que sea la protagonista de este video. Sería padrísimo que pudiera mostrar, a lo mejor, los trajes típicos que tiene Oaxaca y su cultura también’, dijo.

Por si fuera poco y consciente de que los compromisos laborales de Aparicio tal vez no puedan cuadrarse con las fechas de grabación, el ganador de la cuarta generación dejó abierta la invitación a la oaxaqueña para que sea el día y el tema que ella elija. ‘Yo quiero ver ‘Juliantla’ y si no, que ella me diga: ‘sabes qué, me gustaría para otro tema’, maravilloso’, agregó.

Tras el éxito que alcanzó con ‘Roma’, Yalitza se ha mantenido un tanto alejada de los foros de grabación; sin embargo continúa comprometida con varias causas sociales y se mantiene activa en sus redes sociales.