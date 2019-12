Equipos mexicanos conocen su destino en la Concachampions

America, Cruz Azul, León y Tigres son los equipos que representarán a México en el torneo de clubes más importante de la zona que se disputará a partir de febrero.

El sorteo se realizó en la Universidad del Claustro de Sor Juana de la Ciudad de México y estuvieron presentes Christian Chaco Giménez y Damarcus Beasly.

Los primeros duelos de octavos de final quedaron:

Atlanta United vs. Motagua

América vs. Comunicaciones

Cruz Azul vs. Portmore United

LAFC vs. León

Tigres vs. Alianza

NYCFC vs. San Carlos

Seattle Sounders vs. Olimpia

Montreal Impact vs. Saprissa

La Máquina y la Fiera podrían enfrentarse en los cuartos de final, así como también podría haber duelo en semifinales entre mexicanos, ya sea Águilas con cementeros o con esmeraldas.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dijo: “Es una competencia bien difícil y esperamos que le vaya muy bien a los clubes mexicanos”.