Entrega Municipio 260 pares de lentes en nueva jornada de apoyo a la salud visual

Nuevo Laredo, Tam.- Con el compromiso de seguir impulsando acciones que mejoran la calidad de vida de las familias neolaredenses, el Gobierno Municipal realizó la tercera jornada de entrega gratuita de lentes, beneficiando en esta ocasión a 260 personas de todas las edades, quienes ahora podrán desempeñar sus actividades cotidianas con mayor comodidad y bienestar.

Esta acción forma parte del programa permanente de salud visual impulsado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal y el Republicano Ayuntamiento, cuyo objetivo es atender necesidades reales en los hogares y contribuir al desarrollo integral de la ciudadanía.

Con esta nueva entrega, la administración suma 575 pares de lentes otorgados, un respaldo directo a la economía familiar y a la inclusión social de quienes requieren este apoyo para estudiar, trabajar o realizar tareas esenciales del día a día.

Durante el evento, efectuado en la Sala Sergio Peña, la alcaldesa destacó la importancia de fortalecer este tipo de programas que impactan de manera inmediata y positiva en la vida de las personas.

“Estos lentes representan igualdad de oportunidades; son una muestra de que en Nuevo Laredo trabajamos para que nadie se quede atrás por no poder costear un servicio tan básico para su bienestar. Agradezco profundamente a las y los integrantes del Cabildo, quienes recorren sus sectores, detectan necesidades y gestionan soluciones que cambian vidas”, expresó Canturosas Villarreal.

El programa es posible gracias al esfuerzo conjunto entre las y los miembros del Cabildo y el Gobierno Municipal, quienes atienden solicitudes prioritarias y canalizan apoyos de manera directa y transparente.

Ciudadanas y ciudadanos beneficiados manifestaron su agradecimiento por esta iniciativa que, además de mejorar su salud visual, representa un alivio económico para sus hogares.

Con acciones como esta, la administración municipal reafirma su visión humanista, su compromiso con la equidad y su determinación por construir un Nuevo Laredo con mayores oportunidades para todas y todos.