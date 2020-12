Entrega Lazo Rosa 25 prótesis de seno y brasieres

NUEVO LAREDO, TAM.- Con mucho éxito mañana cierra la campaña la Asociación Lazo Rosa de entrega de prótesis y brasier a mujeres víctimas de cáncer mama, la meta era entregar 25 kits a mujeres que recientemente han sido operadas, y que no tenían oportunidad de recibir este tipo de apoyo.

La doctora Berta Estela Pérez Romero, presidenta fundadora de la asociación, mencionó que las prótesis y los brasier son únicamente para las mujeres que no cuentan con ambos apoyos, y que les será de mucha ayuda después de haber sido mastectomizadas.

“Unas señoras me dicen que ya les perdió la prótesis, o que ya se les rompió, aunque esto no es muy creíble, les dije que me esperaran que ahorita estamos apoyando a mujeres que no han recibido este tipo de ayuda, posteriormente el otro año, ya veremos cómo entregamos más”, dijo.

La doctora añadió que hoy miércoles habrán de entregar dos prótesis y dos brasier, y mañana jueves entregarán las dos últimas dando un total de 25 kits, todas las señoras que hablaron para la cita han estado asistiendo y quedaron muy complacidas por esta entrega.

Destacó que la dotación es para aquellas señoras que no han recibido una prótesis de silicón, por lo que a partir del año que entra, están reponiendo prótesis para las señoras subsecuentes, esta será la última entrega de este año, sobre todo porque se les acabaron los recursos.

Reveló que todo esto se logró por medio de las socias que pertenecen a LAZO Rosa quienes en ningún momento dejaron de dar su cuota, además de otras personas altruistas que las han estado apoyando de alguna u otra manera.

Expresó que Lazo Rosa está sumamente agradecido con todas las personas que de alguna manera les han ayudado, de igual manera invita a otras personas o clubes que deseen unirse para apoyar a la asociación serán bien recibidas.

“Invitamos al público en general a que se sumen en esta bonita labor altruista, para que más mujeres sean beneficiadas con prótesis y brasier, tratando con mucho cuidado y siguiendo las indicaciones que damos a las señoras, esta prótesis tiene una duración de tres años”, apuntó.

Pérez Romero señaló que el módulo de Lazo Rosa se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Centro Oncológico en la colonia La Fe frente al edificio de Seguridad Pública, el horario es de nueve de la mañana a dos de la tarde de lunes a viernes.