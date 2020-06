Entrega ‘Escuela Digna’ más mobiliario y equipo

NUEVO LAREDO, TAM.- El presidente municipal Enrique Rivas entregó órdenes de compra para mobiliario y equipo a 3 Jefaturas de Sector de Primaria y 2 jardines de niños, a través del programa ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’ en su segunda vuelta.

La entrega se llevó a cabo en el Edificio Anexo a la Presidencia, donde estuvieron los directores de los jardínes de niños ‘Club Sertoma No. 4’ y ‘Arq. Florentino Medina de la Rosa’, así como los supervisores de las Jefaturas de los sectores número 1, 23 y 30 de primarias para llegar a los 72 planteles y dependencias de educación beneficiados.

“El programa Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable sigue avanzando, seguimos cumpliendo con este compromiso que hicimos con todas las escuelas, cuidando obviamente todas las recomendaciones que el sector Salud nos ha hecho, lamentablemente no podemos ir a los planteles, no podemos hacer la entrega físicamente como nos gustaría, pero esto no impide sigamos adelante”, dijo el alcalde.

A las supervisiones escolares se les hizo entrega de 1 minisplit, equipo de cómputo, copiadora, escritorio, silla secretarial con monto superior a los 55 mil pesos y a los Jardines de Niños se benefició con 20 cubetas de pintura y 20 de impermeabilizante, 7 minisplits, una bocina, micrófonos, enfriadores de agua, pintarrones y botiquines con inversión aproximada de 250 mil pesos por institución.

A la entrega asistieron síndicos y regidores, así como el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Jáuregui Salazar, Aurelio Uvalle Gallardo, Jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo de Nuevo Laredo.

También acudieron Enrique Pinzón Domínguez, de la Jefatura del Sector número 1; Rogelio Peña González, de la Jefatura de Sector 23; María Margarita Palomo Nava, Jefatura de Sector 30; Paula Guadalupe Alarcón Galindo, representante del Jardín de Niños ‘Club Sertoma No. 4’ y Celerina Vallejo Figueroa del Jardín de Niños ‘Arq. Florentino Medina de la Rosa’.