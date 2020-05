Entre gatos puede transmitirse coronavirus

Hasta el momento no hay evidencia de que las mascotas puedan transmitir el virus de la Covid-19 a las personas; los felinos son contagiados por humanos

Los gatos pueden infectarse con el SARS-CoV-2, el virus responsable de la #Covid_19, y transmitirlo a otros felinos domésticos, aunque no muestren síntomas, advierten expertos. [Cortesía]

Los gatos pueden infectarse con el SARS-CoV-2, el virus responsable de la #Covid_19, y transmitirlo a otros felinos domésticos, aunque no muestren síntomas, advierten expertos. [Cortesía]

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gatos pueden infectarse con el SARS-CoV-2, el virus responsable de la Covid-19, y transmitirlo a otros felinos domésticos, aunque no muestren síntomas, reporta una carta publicada en la revista científica “The New England Journal of Medicine”.

Hasta el momento, no hay evidencia de que las mascotas puedan transmitir el virus de la Covid-19 a las personas, recalca la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AMVA, por sus siglas en inglés).

Según los estudios realizados hasta ahora, los gatos son la especie animal más susceptible al virus y pueden desarrollar la enfermedad, apunta la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés).

En el estudio, los científicos inocularon a tres gatos, es decir, introdujeron por medios artificiales el SARS-CoV-2 a los animales.

Al día siguiente, cada uno de los felinos inoculados fue emparejado con un ejemplar sano para determinar si la transmisión del virus ocurriría por el contacto directo entre los animales.

En el tercer día del experimento, se detectó la infección en los tres gatos inoculados, y para el sexto día, los tres felinos que estaban sanos también mostraron la infección.

Ninguno de los gatos estudiados presentó síntomas relacionados con la Covid-19, como temperatura corporal anormal, pérdida de peso o conjuntivitis.

Hasta ahora, los casos de felinos domésticos infectados con el SARS-CoV-2 se deben a la transmisión de un humano infectado a un gato.

No obstante, ante los resultados de este estudio, los autores consideran necesario investigar una potencial cadena de transmisión de humano-gato-humano.

En 2016, explican, un brote de influenza H7N2 en refugios de gatos de Nueva York expuso a los trabajadores de estos recintos a este virus.

“Los gatos pueden ser un huésped intermedio del SARS-CoV-2 porque los gatos infectados pueden no mostrar ningún síntoma apreciable que pueda ser reconocido por sus dueños”, indica la carta.

La investigación fue realizada por la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos; el Instinto Nacional de Enfermedad Infecciosas de Japón, el Centro Nacional de Salud Global y Medicina de Japón y la Universidad de Tokio, en Japón.

Hasta el 13 de mayo, ocho felinos domésticos se habían infectado por el nuevo coronavirus: uno en Hong Kong, uno en Bélgica, dos en Estados Unidos, dos en Francia, uno en España y uno en Alemania.

Recomiendan higiene

Los animales de compañía no desempeñan un papel epidemiológico significativo en la actual pandemia, enfatiza la OIE.

Sin embargo, aconseja que cualquier persona confirmada o con sospecha de estar infectada por el SARS-CoV-2 evite el contacto directo con cualquier animal, incluidas las mascotas.

Además, los tutores deben tomas medidas básicas de higiene, como lavarse las manos antes y después de estar en contacto con animales, su comida o artículos, así como evitar besarlos, permitir que los laman o compartir comida.