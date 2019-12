Entra Hugh Grant a la política

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugh Grant salió a las calles para hacer campaña a favor del Partido Liberal Demócrata, previo a las elecciones generales que realizará el Reino Unido el próximo 12 de diciembre.

El actor hizo un recorrido casa por casa con el candidato Chuka Ummuna, quien en febrero pasado renunció a su puesto de diputado en el Partido Laborista, posteriormente inició una etapa como independiente en el Partido Liberal.

Grant declaró que se unió a la campaña de Ummuna porque considera que las políticas del Premier británico, Boris Johnson, podrían afectar considerablemente al Reino Unido.

“Creo que estamos frente a una emergencia nacional, porque lo que queda del Partido Conservador es algo que no quiero ver en el gobierno del país que amo, después de que expulsaron a todos aquellos que eran responsables, decentes y cuerdos.

“Nunca me he involucrado en una campaña electoral en mis 59 años de vida, pero estamos afrontando una emergencia nacional, y no quiero sonar dramático”, declaró el actor de Cuatro Bodas y un Funeral.

Durante su recorrido por Londres, el actor pidió a los votantes que eligieran a candidatos que pudieran debilitar al Partido Conservador y sus políticas antieuropeas.

Grant también dijo que recorrer casa por casa no era algo nuevo, pues confesó que antes de saltar a la fama vendía extintores visitando puerta por puerta.

“Era muy bueno en lo que hacía, también vendía fundas, era algo genial. Podría volver a hacerlo”, dijo el actor.

“Quería ayudar en estas elecciones y esa fue la idea que pasó por mi mente. Pensé que tendría que seguir la línea política del partido, pero creo que soy muy viejo y orgulloso para obedecer”, concluyó Grant.