Enfermo de tuberculosis puede contagiar a más de 10

NUEVO LAREDO, TAM.- Las personas que conviven a diario con un paciente o con un miembro de la familia que a contraído tuberculosis (TB), es necesario e importante que el paciente utilice las medidas preventivas, entre ellas usar el cubrebocas, para evitar contagiar a quienes están a su alrededor.

La doctora Blanca Estela Morales Zapata, coordinadora del Programa de TB de la Jurisdicción Sanitaria 5, manifestó que también los utensilios de cocina se deben usar por separado, además de que el paciente de preferencia duerma en espacios ventilados, y no acudir a lugares donde hay aglomeraciones.

“Con estas medidas tratamos de que el paciente vaya a contagiar a otros miembros de la familia, o con quienes convive a diario, porque esta enfermedad es sumamente contagiosa, una persona con este virus puede contagiar a otras 10 o más personas”, señaló.

Destacó que es preferible que los pacientes con tuberculosis no acudan a lugares públicos por el bien de ellos y de los demás, es mejor que traten de no estar mucho en contacto con otras personas, hasta que se les indique que ya no existe el riesgo de contagio.

La doctora recuerda a la población en general que cuando hay una tos por más de dos o tres semanas deben acudir al departamento de TB, ubicado en el Centro de Salud Rector, ubicado en Manuel Avila Camacho 638, colonia La Fe, para que les realicen el examen de baciloscopia (flema), y descartar la enfermedad.

Precisó que de esa manera y en forma muy temprana se pueden detectar los casos de un posible contagio, todas las personas están expuestas al contagio, aunque los más vulnerables son los pacientes que están bajos de defensas, como los diabéticos, los portadores de VIH, los alcohólicos o quienes están desnutridos.

Reveló que en ocasiones ocurre cuando al paciente en las primeras dosis del tratamiento se siente bien y deja el tratamiento, por lo que cuando eso pasa se acude hasta su domicilio para saber cuál fue el motivo de que ya no acudiera para la toma de su medicamento.