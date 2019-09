Enfermero neolaredense trabajará en Alemania

NUEVO LAREDO, TAM.- El enfermero Ricardo Martín Rojas González es el primer beneficiario neolaredense del programa Movilidad Laboral que opera el gobierno de Tamaulipas mediante la Secretaría del Trabajo en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo en Nuevo Laredo.

Rojas González de 25 años de edad fue uno de los 38 enfermeros seleccionados para trabajar en Sarre, Alemania, ya que cumplió con toda la documentación requerida por aquél país.

En entrevista, el enfermero aseguró que de 100 solicitantes que viajaron a la Ciudad de México para ser entrevistados por representantes de los departamentos de enfermería del Hospital Saarbrücken y el Hospital Universitario de Homburg de Alemania, él fue uno de los contratados para laborar en ese país.

Los seleccionados fueron nueve hombres y 29 mujeres entre los 24 y 40 años de edad quienes acudieron a la entrevista para solicitar un trabajo fuera de casa, en la mayoría de los casos, las perspectiva de los jóvenes fue aprovechar mejor las oportunidades en enfermería y medicina.

Ricardo Martín Rojas González, es licenciado en Enfermería actualmente trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a partir del 14 de octubre viajará a la ciudad de México para tomar un curso del idioma alemán, tanto lingüística como interculturalmente durante seis meses, posteriormente en mayo del próximo año comenzará a trabajar en Saarbrücken como asistente de enfermería.

“Mi padrino de titulación José Olivo Camacho fue el que me animó, él también estuvo laborando en Alemania, al principio yo no tenía interés en trabajar allá, pero me convenció y comencé a buscar en internet y vine a asesorarme al Servicio Nacional de Empleo donde me apoyaron con todo el proceso y papelería”, expresó el joven.