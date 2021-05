Encabeza el ‘Canelo’ otro listado

CIUDAD DE MÉXICO.- El “Canelo” ya está en la cima del boxeo en todos los ranking.

Saúl Álvarez sumó un nuevo reconocimiento, pues ahora encabeza por primera vez en su carrera el listado de los mejores libra por libra que presenta la cadena ESPN.

Desde que entró por primera vez a esta lista, que se realiza a través del voto de los especialistas de la cadena, no había podido alcanzar el número uno, mismo que ahora asaltó con el triunfo que tuvo sobre Billy Joe Saunders.

El segundo puesto es para Terence Crawford, quien no ha peleado este año y no tiene combate programado en puerta.

El tapatío ya ostentaba la posición de honor en el ranking de la revista The Ring desde finales de 2019 cuando derrotó a Sergey Kovalev, y también el portal especializado de Boxrec lo tiene como el mejor desde el año pasado.

Se espera que “Canelo” regrese en septiembre para buscar el fajín Supermediano que le falta, pues ya ostenta el del CMB, AMB y OMB.

Le falta el de la FIB que ostenta Caleb Plant, quien por cierto se sabe que está pidiendo entre 8 y 10 millones de dólares por pelear con el mexicano, de lo contrario, no firma el contrato.

EL LÍDER

Por primera ocasión en su carrera, el boxeador tapatío lidera el ranking de ESPN, en el cual votan los especialistas de la cadena televisiva.

Pos. BOXEADOR

1 Saúl “Canelo” Álvarez

2 Terence Crawford

3 Naoya Inoue

4 Errol Spence Jr.

5 Teófimo López

6 Tyson Fury

7 Josh Taylor

8 Oleksandr Usyk

9 Vasily Lomachenko

10 Juan Francisco “Gallo” Estrada

The hard work done in private, will show in front of the world. @DAZNBoxing 🇲🇽 pic.twitter.com/qdaqOXSk9q

— Canelo Alvarez (@Canelo) May 10, 2021