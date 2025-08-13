Encabeza Carmen Lilia Canturosas entrega de 155 pares de lentes

Nuevo Laredo, Tam.- Con el compromiso de transformar vidas y reducir desigualdades, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó una nueva jornada de entrega gratuita de lentes, beneficiando en esta ocasión a niñas, niños, jóvenes, madres, padres de familia y adultos mayores, quienes ahora podrán realizar sus actividades diarias con mayor comodidad, seguridad y bienestar.

En esta edición se entregaron 155 pares de anteojos, los cuales representan no solo un apoyo a la salud visual, sino también un impulso a la economía familiar. Con esta entrega, bajo la gestión de Canturosas Villarreal, suman 315 pares de lentes otorgados a la ciudadanía.

Durante el evento, realizado en el edificio anexo a la Presidencia Municipal, la alcaldesa destacó la importancia de este programa que atiende necesidades reales en los hogares neolaredenses.

“Estos lentes no solo corrigen la vista; corrigen desigualdades, porque en Nuevo Laredo nadie debe quedarse atrás por no tener acceso a lo básico; es por esta y muchas razones más es que reconozco con orgullo a las y los integrantes del Republicano Ayuntamiento, compañeros incansables que no solo gestionan estos lentes, sino que atienden todas las necesidades de sus sectores”, expresó.

Este apoyo es posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y los integrantes del Cabildo, quienes, al recorrer sus sectores, detectan necesidades prioritarias y gestionan soluciones inmediatas.

Por su parte, Norma Idalia Castillo Tellez, ciudadana beneficiada con este programa permanente del Gobierno Municipal, agradeció a la alcaldesa y su cabildo por apoyar a quienes más lo necesitan.

“En cada uno de nosotros hay gratitud por esta campaña de lentes gratuitos que tuvieron a bien tener para nosotros y es un motivo de gratitud que consideren las necesidades del pueblo y esperamos seguirlos viendo trabajar así, en favor de la gente”, señaló la beneficiada.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo reafirma su visión humanista y su compromiso por construir una ciudad más equitativa, solidaria y con mejores oportunidades para todas y todos.