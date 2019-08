En riesgo, la Olimpiada de Matemáticas

CIUDAD DE MÉXICO.-La Olimpiada Nacional de Matemáticas no contará con el apoyo económico que por 15 años le había otorgado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), lo que pondría en riesgo la celebración del máximo acto que se realizará en noviembre próximo en Ciudad de México.

En entrevista con MILENIO, Rogelio Valdez, presidente del comité organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), explicó que por correos electrónicos, el Conacyt, organismo que preside María Elena Álvarez-Buylla, les notificó que, esencialmente por austeridad, no habrá recursos lo que resta del año para financiar los encuentros en los que miles de estudiantes ponen a prueba sus conocimientos y talentos matemáticos.

“La presidenta de la sociedad (mexicana de matemáticas) le escribió una carta a la Dra. Álvarez-Buylla informándoles que no nos habían aprobado los proyectos y que pues teníamos estas responsabilidades. Conacyt siempre ha sido el mayor apoyo que ha tenido la olimpiada. Por correos electrónicos se nos confirmó que no teníamos apoyo económico.

“La respuesta fueron dos razones: que en los proyectos no salimos lo suficientemente bien evaluados como para recibir el apoyo y que no hay dinero, que los recortes desde el gobierno federal no le permiten ayudarnos”, explicó.

En lo que queda del año, se celebrarán dos encuentros (Olimpiada Iberoamericana y el Concurso Nacional de la OMM), que requieren apoyar a al menos 400 estudiantes con traslados y hospedaje, entre otros.