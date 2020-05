En Nuevo Laredo la curva de contagio ha sido plana: Sector Salud

“La curva de contagio en Nuevo Laredo, no ha sido lo que se esperaba, lo que significa que se han presentado pocos casos positivos en esta frontera, estamos ahorita bastante bien, vamos con una curva bastante plana”, señaló el doctor Oscar Gerardo González Arrambide. [Líder Informativo]

NUEVO LAREDO TAM.- El jefe del Sector Salud en esta frontera, doctor Oscar Gerardo González Arrambide, advirtió que la población no debe bajar la guardia en cuanto a las medidas de prevención e higiénicas, para evitar el contagio de Covid-19.

La máxima autoridad de salud añadió que se debe seguir utilizando el cubrebocas, y el lavado de manos de manera constante, además del uso del gel antibacterial, continuar con la sana distancia, y lo más importante quedarse en casa.

Agregó que esperaban un repunte esta semana que concluyó, situación que no se ha dado, por lo que espera que sigan las cosas de esta manera

por el bien de toda la ciudadanía.

Reveló que la Jurisdicción Sanitaria ha realizado un total de 246 muestras de las cuales 199 han salido negativas, actualmente tienen registrados solamente 47 pacientes positivos en toda la ciudad de Covid-19.

De esos pacientes solamente hay 3 internados los cuales están estables, solamente mantienen a un paciente en el Hospital General “Solidaridad” que se encuentra en estado grave, esta intubado, es un paciente que es de Puebla, y no es un caso que cuenta para el estado de Tamaulipas.

Precisó que al paciente se le está brindando toda la atención correspondiente, mientras que los demás pacientes están de forma ambulatoria en su casa, quienes están evolucionando bastante bien.

González Arrambide advirtió que la población no debe bajar la guardia en cuanto a las medidas de prevención para evitar sigan en aumento los contagios, sobre todo porque ha visto más movimiento en la ciudad y flujo de vehículos en las calles.

“Yo creo que no es tiempo para relajar esto, no queremos que por confiarnos y seguir haciendo las cosas que no debemos vayamos a tener un repunte importante de pacientes en la ciudad”, apunto.

Indicó que en la clínica de Covid-19 que fue inaugurada, se atenderán a pacientes leves y moderados, diagnosticados y presenten alguna sintomatología que requiera de soporte de oxígeno con puntillas nasales.

En cuanto se estabilice será enviado a su casa a terminar la cuarentena en forma ambulatoria, aclarando que en la clínica no habrá pacientes intubados todo será en el hospital General “Solidaridad”.