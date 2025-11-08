En EU, algunos reciben ayuda alimentaria de SNAP mientras otras esperan aún el pago de noviembre

El voluntario Bruce Toben empaca comestibles durante un reparto de alimentos de emergencia del Programa de Alimentos Mitzvah de la Federación Judía de Filadelfia, en Filadelfia, el 7 de noviembre de 2025. (AP Foto/Matt Rourke)

El voluntario Bruce Toben empaca comestibles durante un reparto de alimentos de emergencia del Programa de Alimentos Mitzvah de la Federación Judía de Filadelfia, en Filadelfia, el 7 de noviembre de 2025. (AP Foto/Matt Rourke)

Los residentes en algunos estados de Estados Unidos podrán comprar el sábado alimentos con las prestaciones del programa SNAP, financiado por el gobierno federal, mientras que en otros seguían esperando la ayuda alimentaria correspondiente a noviembre, que se ha retrasado debido a una prolongada batalla legal por el cierre del ejecutivo en Washington.

En un primer momento, el gobierno de Donald Trump dijo el mes pasado que no financiaría los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para noviembre debido a la paralización del ejecutivo. Desde entonces, las idas y vueltas han exacerbado la incertidumbre para casi uno de cada ocho estadounidenses que reciben mensualmente la ayuda de SNAP para gastar en supermercados y mercados de agricultores.

Algunos estados comenzaron a emitir el viernes los cheques mensuales completos a los beneficiarios de SNAP, un día después de que un juez federal ordenó a la Casa Blanca que proporcionara los fondos para financiarlos.

Pero el viernes por la noche, la jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson pausó temporalmente esa orden para permitir que un tribunal de apelaciones decidiera acerca de una suspensión más duradera. Jackson intervino porque se encarga de los asuntos de emergencia desde Massachusetts.

¿Cómo afrontan la situación los beneficiarios de SNAP?

Casi 42 millones de estadounidenses reciben prestaciones de SNAP —antes llamadas cupones de alimentos— para ayudarles a comprar comestibles. La mayoría tiene ingresos que están por debajo del umbral de pobreza, que está en aproximadamente 32.000 dólares para una familia de cuatro miembros.

Una persona puede recibir al mes una ayuda alimentaria máxima que ronda los 300 dólares —que llega a casi 1.000 dólares en el caso de una familia de cuatro— aunque muchos perciben una cantidad menor según una fórmula que toma en consideración sus ingresos.

La demora en los pagos ha provocado un repunte en los pedidos a bancos de alimentos y despensas en todo el país, así como largas filas para comidas gratuitas o repartos en autoservicio.

Algunos estados han destinado fondos de emergencia a los bancos de alimentos para ayudarles a responder a la creciente necesidad. Además, hay estados que usan sus propios fondos para financiar pagos directos a los beneficiarios mientras el programa federal está en el limbo.

¿Dónde se han recibido ya las prestaciones?

Que los beneficiarios de SNAP hayan visto ya, o no, el dinero sus tarjetas de transferencia electrónica del programa depende de dónde vivan.

En Hawai, Oregon y Wisconsin, las autoridades se movilizaron rápidamente después de que un juez ordenó el pago completo de las ayudas el jueves para instruir a sus proveedores de EBT que procesasen la totalidad de los pagos.

“Actuamos con rapidez una vez que lo verificamos todo”, dijo Joseph Campos II, subdirector del Departamento de Servicios Humanos de Hawai, a The Associated Press.

La gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, indicó que los empleados estatales “trabajaron durante la noche” para emitir las ayudas completas correspondientes a noviembre “para garantizar que cada familia de Oregón que depende de SNAP pudiera comprar comestibles” durante el fin de semana.

Funcionarios en California, Kansas, Nueva Jersey, Pensilvania y Washington también confirmaron que algunos beneficiarios recibieron sus pagos completos para el mes el viernes.

El gobernador de Washington, el demócrata Bob Ferguson, señaló que los más de 250.000 hogares a los que no les llegó el pago mensual habitual en la primera semana de noviembre, recibieron el monto completo el viernes. Los demás lo harán en las fechas previstas más adelante este mes, si los pagos no se ven bloqueados por los recursos legales.

La Casa Blanca dijo en un documento legal presentado ante la Corte Suprema que “no hay un mecanismo listo para que el gobierno recupere esos fondos” que ya se han distribuido.

¿Cuánto tendrán que esperar los residentes en otros lugares?

Antes de la suspensión ordenada por Jackson, Colorado y Massachusetts habían indicado que los beneficiarios podrían recibir la totalidad de sus prestaciones para el mes tan pronto como el sábado. Nueva York apuntó que los pagos deberían comenzar el domingo. Nueva Hampshire, por su parte, dijo que lo harían durante el fin de semana.

Y Arizona, Connecticut y Minnesota habían dicho que estarían disponibles en los próximos días.

Pero sigue sin estar claro si los beneficiarios recibirán ese dinero en sus tarjetas EBT.

Para los residentes en algunos otros estados, parece que la espera se alargaría hasta la próxima semana. Numerosos funcionarios estatales señalaron que habían estado esperando más indicaciones del Departamento de Agricultura, encargado de la gestión de SNAP.

¿Qué ha retrasado los pagos de noviembre?

Ante el cierre del gobierno federal, la Casa Blanca anunció en un primer momento que no habría prestaciones disponibles en noviembre. Después de que dos jueces dictaminaron que no podían cancelarse por completo, el gobierno federal apuntó que usaría un fondo de reserva de emergencia con más de 4.600 millones para abonar beneficios parciales en noviembre.

Un juez el jueves dijo que no era suficiente y ordenó que se destinasen otros fondos al el pago mensual completo. La Casa Blanca recurrió y pidió a una corte de mayor rango que suspendiera cualquier orden que requiriera gastar más dinero del disponible en el fondo de contingencia. Esto provocó la suspensión temporal decretada por Jackson el viernes por la noche.