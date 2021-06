En aumento daños por desvíos a Colombia

NUEVO LAREDO, TAM.- El envío de camiones vacíos al Puente de Colombia fue una medida unilateral y se opone al T-MEC porque provoca gastos económicos adicionales a las agencias aduanales y provocó el cierre de empresas transportistas pequeñas y medianas de Nuevo Laredo.

Desde el 1 de julio del 2020 fue puesto en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), y contempla un apartado específico sobre Aduanas y Facilitación del Comercio, que pretende facilitar y agilizar el despacho de mercancías en las aduanas y transparentar los procesos administrativos, para reducir costos derivados de las operaciones logísticas y aduaneras.

José Antonio García Fuentes, presidente de la Unión Fronteriza de Operadores (UFO), aseguró que varios aspectos no han cambiado, cuando la expectativa era que con el T-MEC habría mayor agilidad y eficiencia.

Consideró que fue una medida unilateral el programa piloto para enviar al Puente de Colombia los camiones vacíos que carecen de certificación, para no permitir que crucen por el Puente Internacional 3, sin tomar en cuenta la opinión y las consecuencias para Nuevo Laredo.

El plan piloto para enviar los camiones vacíos a la aduana de Colombia comenzó el 7 de diciembre del 2020 y fue planeado para una duración de 6 meses, por lo tanto oficialmente terminó el pasado lunes 7 de junio, sin embargo, ninguna autoridad de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha ordenado suspender.

Por el Puente Internacional 3 de Nuevo Laredo no deben cruzar por exportación los camiones vacìos de empresas transportistas que no están registradas en el programa CTPAT-FAST.

Los camiones sin la certificación CTPAT-FAST deben recorrer 22 kilómetros para llegar al Puente de Colombia a lo largo de una carretera que es calificada como insegura.

Otro aspecto que consideró contrario al T-MEC es que en las aduanas de Nuevo Laredo y Laredo, Texas en algunos días tienen pocas casetas abiertas y con insuficiente personal.

Organismos como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), esperaban con el T-MEC reducir los tiempos de espera en las aduanas sin que esto signifique menos control en las inspecciones, para un intercambio comercial con fluidez.

El T-MEC incluye el Capítulo VII referente a la administración aduanera y facilidad para el comercio, .y consiste en disposiciones que facilitan y agilizan el intercambio de mercancías.