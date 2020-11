Empresarios respetan medidas sanitarias

NUEVO LAREDO, TAM. –La situación económica no ha crecido como quisieran los empresarios, pero sí ha mejorado, por la capacidad de adaptación que se ha tenido.

Y también obedeciendo y cumpliendo con las recomendaciones del estado y municipio, continuar con la nueva normalidad en lo que se refiere a la salud, comentó Héctor De la Miyar Garza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Si bien no nos va mal, tampoco lo bien que se quisiera, por ello la resiliencia nos indica que hay que hay que adaptarnos a los cambios, una vez adaptados la situación puede mejorar, aun cuando la situación económica no ha repuntado, si ha mejorado mucho, aunque no como quisiéramos los empresarios”, añadió.

Ese mejoramiento se debe principalmente por la capacidad de adaptación que se tiene y obedecer y cumplir las recomendaciones del estado y municipio para continuar con la nueva normalidad en lo que a la salud se refiere, indicó De la Miyar Garza.

Esta situación originó el cierre de algunas empresas, fue muy duro durante esos primeros tres meses, se atravesaron el pago de impuestos como el ISR, el 3 por ciento de impuesto sobre nómina, renta, luz y agua sin vender, sin capital y sin respaldo, aseguró.

“Fueron tres meses difíciles, después hay que levantarse y eso fue lo más difícil, aún cuando no tengo los datos de empleos perdidos, si los hubo aunque no fueron muchos en Nuevo Laredo, la expectativa para el cierre del presente e inicio del próximo año se ve muy laboriosa, no hay que bajar la guardia para no contagiarnos masivamente, si ya se conoce el camino usando el cubre bocas y usar el gel antibacterial, así como la sana distancia, estoy seguro que bajaremos la incidencia y mantendremos los negocios a flote y con ventas”, concluyó.