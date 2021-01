Emprende negocios de plantas exóticas

NUEVO LAREDO, TAM.- Aunque los tiempos actuales son difíciles por la pandemia del COVID-19, el deseo de salir adelante, lleva a algunas personas a lograr el éxito.

Este es el caso de Gerardo Gerónimo, originario de Nuevo Laredo y quien cuenta con 24 años de edad, al igual que su esposa profesionista en administración de empresas y hasta antes de la pandemia ejercían dicha carrera, pero después fueron despedidos.

“Ante la situación generada por la pandemia, fuimos despedidos mi esposa y yo, nos quedamos sin empleo y buscamos la manera de sustentarnos, como a mi siempre me había gustado la jardinería, nos iniciamos en el desarrollo de jardines, donde empezamos a tomarle gusto a esta nueva actividad”, añadió Gerónimo.

Tiempo después nos dedicamos a la venta de plantas, después de pensar en qué tipo y especie de plantas venderían, finalmente se decidieron por los cactus y suculentas, mismas que traen del estado de Puebla.

Este tipo de plantas, no crecen en esta región, son ciénagas, echeverrías, suculentas colgantes y cactus entre otros, hay una variedad inmensa de esas plantas, que salen de una mata madre, luego se desarrollan y les sale su raíz, comentó.

Hoy sábado, varias mujeres se mostraban interesadas en estas pequeñas plantas exóticas que vende Gerónimo, el gusto por atender a la clientela es algo que denota, y poco a poco las ventas comienzan a fluir, con clientela y vendedores totalmente satisfechos.

“Tenemos una página en el Facebook, llamada Pastos San Agustín Laredo, yo me siento contento y satisfecho, el atender a los clientes es algo que siempre me ha gustado, además disfruto mucho todo lo que hago ahora, la gente se sorprende al ver la variedad de cactus y suculentas que ofrecemos y es algo que también me agrada”, aseguró.

Con esto queda demostrado, que todo se puede hacer, solo falta la determinación, es por ello que Agustín agradece a todos sus clientes y a quienes les han apoyado, la respuesta de la comunidad ha sido muy importante, concluyó.