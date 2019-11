Empoderan Trevi y Naranjo a víctimas

CIUDAD DE MÉXICO.- Empoderar a las víctimas que han sufrido abusos durante su vida es el mensaje de la canción “Grande”, nuevo tema a dueto entre Gloria Trevi y Mónica Naranjo que estará listo próximamente.

“Es una canción que cuando pensé en escribirla me imaginaba a un niño cuando sufre bullying o una mujer que es maltratada y sobre todo que abusan de que eres más pequeño, pobre, vulnerable o del que estás en un lugar donde no eres la mayoría y sufres ese rechazo”, afirmó Trevi en conferencia de prensa.

La relación de amistad es de años, sin embargo hace unos meses ambas decidieron unir sus talentos en un mismo proyecto.

“Fue amor a primera vista.

“Tuvimos tanta conexión que lo que estaba creando Gloria era algo que yo quería proponerle hace tiempo”, comentó Naranjo.

Las cantantes no quisieron dar detalles de la historia visual que acompañará la canción, sólo dijeron que será dirigido por Pedro Torres.

Parte de la inspiración del tema fue gracias a las experiencias de Naranjo, según comentó Trevi.

“Lo escribí pensando en esta niñita (Naranjo) porque la verdad ella ya me había platicado unas cosas muy fuertes que son íntimas, privadas de ella, que ha superado y me hizo admirarla más”, dijo la intérprete de “Todos me Miran”.

La admiración es mutua, indicaron, por lo que no descartan una gira juntas.

“Yo creo que nos amamos más como personas, como mujeres. Nuestra conexión es más de piel, es grandiosa, maravillosa, indiscutible”, dijo Naranjo.

“Para mí, Gloria es el ejemplo vital de lo que significa la palabra resiliencia.

“Ella es una gran sobreviviente y la mujer más valiente que he conocido en mi vida”, agregó Naranjo sin ahondar en detalles de los problemas que ha enfrentado Trevi a lo largo de su vida.

Por el momento, se desconoce la fecha de lanzamiento del sencillo.