Empleados rechazan aumentar años para el retiro

Ezequiel Bartolo de 54 años comentó no estar de acuerdo, debido a que en la actualidad, la gente fallece a más temprana edad. [Martín Rivera/ Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Neolaredenses están en desacuerdo de que se aumente la edad para el retiro en el país.

De acuerdo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la intención de esta posible medida es beneficiar a los trabajadores con una pensión digna y promover el ahorro voluntario.

Cindy Sánchez de 33 años, trabajadora de una tienda departamental dijo que desaprueba ésta opción, ya que perjudicaría a los trabajadores, porque se elevaría la edad de jubilación de 65 a 68 años.

“Me parece muy mal, porque ya no vamos a tener tiempo para disfrutar nuestra vejez, simplemente no la vamos a pasar trabajando, para mi nos es una buena opción, porque no sabemos si vamos a llegar a esa edad”, subrayó.

Por su parte, Ezequiel Bartolo de 54 años comentó no estar de acuerdo, debido a que en la actualidad, la gente fallece a más temprana edad.

“Esto esta muy mal, porque entonces toda la vida vamos a trabajar y ya cuando nos queramos jubilar a lo mejor ya no vamos a existir, el beneficio de la pensión es disfrutar de una vejez con tranquilidad y con esto pues no vamos a poder disfrutar nada, mucha gente está falleciendo antes de los 70 años, se me hace algo incongruente”, expresó el trabajador.

Otro de los entrevistados, Amado Cruz de 45 años quien trabaja en una maquiladora aseguró que es una mala medida del gobierno federal, con la cual no esta de acuerdo, porque en vez de beneficiar va a perjudicar los ciudadanos.

“No estoy de acuerdo, supuestamente es para que los trabajadores tengan una pensión digna y para promover el ahorro voluntario, con esto muchas personas ni van a poder disfrutar este beneficio, nada más no la vamos a pasar trabajando y ya cuando queramos retirarnos, a los pocos años vamos a morir y en cuanto al ahorro, pues muchas personas ni nos alcanza para ahorrar”, dijo molesto.

Cabe señalar que durante el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador habrá una reforma profunda al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que tendrá como elementos centrales aumentar las aportaciones obligatorias y la edad de retiro.

Esta reforma se tendrá lista hacia la segunda mitad de la administración, con el objetivo de que los mexicanos tengan mejores pensiones.