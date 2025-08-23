Emite SSPT recomendaciones para evitar casos de sextorsión

Se exhorta a la población a no compartir fotografías o videos íntimos, incluso si existe plena confianza con la persona receptora

NUEVO LAREDO, TAM .- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía con el propósito de prevenir y atender posibles casos de sextorsión.

La dependencia explicó que la sextorsión es un tipo de chantaje en el que una persona amenaza a otra con difundir imágenes o videos de carácter sexual, con la intención de obtener dinero u otro tipo de beneficio.

Entre las medidas preventivas, se exhorta a la población a no compartir fotografías o videos íntimos, incluso si existe plena confianza con la persona receptora. Este tipo de contenido puede ser utilizado de manera indebida en cualquier momento.

De igual forma, se recomienda no aceptar solicitudes de amistad ni mensajes provenientes de desconocidos, así como reforzar las configuraciones de privacidad en todas las cuentas y dispositivos digitales.

La Guardia Estatal Cibernética subrayó la importancia de no ceder ante amenazas y, en caso de ser víctima, acudir de inmediato a interponer la denuncia correspondiente en los canales oficiales.

Para orientación y apoyo, la corporación puso a disposición de la ciudadanía la línea 800 122 23 36, extensión 16099, donde especialistas ofrecen acompañamiento en este tipo de situaciones.

Finalmente, la SSPT reiteró que la denuncia es fundamental para frenar estos delitos y proteger la integridad de las personas, recordando que la prevención es la herramienta más efectiva contra la sextorsión.