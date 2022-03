Ellas se comprometen juntas

CIUDAD DE MÉXICO .-Como embajadoras de la marca italiana MaxMara, Annie Catalán, Aline Bortoloti, Tania Ladeiro, Rebeca Sutton y Yael Sandler muestran en esta sesión prendas ideales para la primavera, que son marco de libertad y estilo único.

«El autocuidado de la imagen femenina en todas sus expresiones, con principios como la empatía de género, el pensamiento alegre y positivo, además de la no crítica, forman parte de una nueva línea de pensamiento de la mujer contemporánea», dice Francesca Tinghi, directora de relaciones públicas de la firma.

Así, el mensaje de la mujer es afectivo y esperanzador, más allá de las marcas que portan, añade la experta en moda.



Aline Bortoloti

Diseñadora, empresaria, modelo y mamá «Hoy es momento de apoyar con la palabra positiva, con la actitud amable, con la sonrisa que una. Hay que hacer equipo con mujeres de todas las condiciones sociales y apoyarnos mutuamente en todos los campos» explica Aline.

«Quiero ser el apoyo de muchas mujeres que necesitan intercambiar sonrisas y generosidad. Mi compromiso es con la acción y no con la palabra así que trato de llevarlo a cabo», expresa la beldad brasileña, afincada en México, quien colabora también con varias asociaciones benéficas.

Tania Ladeiro

Modelo, diseñadora de muebles, bloguera y mamá Para esta profesional de la moda, nacida en Canarias, pero afincada en México, las mujeres deben hoy estar más juntas que nunca.

«Seguir siendo unidas aun en nuestras diferencias, persiguiendo nuestros sueños, avanzando hasta conseguirlos, ése es el reto», afirma con convicción Tania.

Para ella son importantes valores como la sororidad y la empatía.

«Cada una de mis actividades trato de realizarla con la fuerza del corazón apoyando siempre a las mujeres siguiendo siempre mi intuición».



Yael Sandler

Socialité, actriz y embajadora de firmas de moda «Yo me comprometo a ser una buena persona, una buena madre. A realizar todo lo que me proponga y nunca sentirme inferior por el hecho de ser mujer», afirma.

Y agrega que se debe acabar la crítica entre mujeres, la cual puede hacer mucho daño, sobre todo ahora, en las redes sociales.

Ella, además de todas sus actividades relacionadas con su labor profesional, participa en fundaciones benéficas como Duerme Tranquilo o Make a Wish.

Annie Catalán

Consultora y periodista imagen y moda «Las mujeres somos fuente de amor y eso nos hace más fuertes y capaces de lograr todo lo que emprendamos.

Yo me comprometo a tener una mayor apertura con otras mujeres. No juzgarlas sin antes conocer su historia, borrar prejuicios e intercambiar abrazos respetando las diferencias para tener una mejor sociedad», comenta Annie, quien se manifiesta orgullosa de todos los logros que la mujer ha alcanzado hasta ahora, aunque afirma que falta mucho camino por recorrer todavía.

Rebeca Sutton

Empresaria y coach de fitness y alimentación «Hoy más que nunca vale aquello de que la unión hace la fuerza. Hay que promover el respeto, entendiendo que hay que darnos la mano para ser invencibles, sobre todo en un momento complicado como éste», comenta.

Para ella, su mujer favorita es su madre Raquel, quien le enseñó a volar por el mundo sin límites, a sentirse segura, pero también con la autocrítica.

Participa en Wizo México, organización que ayuda a sectores vulnerables de la población.