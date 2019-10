Eliud Kipchoge, primer atleta en terminar Maratón en dos horas

El keniano, uno de los mejores maratonistas de la historia, consiguió el registro, pero no lo valida la IAAF por las múltiples ayudas externas que tuvo.

CIUDAD DE MÉXICO.-Eliud Kipchoge se ha convertido en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas en Viena, en una carrera no oficial diseñada a medida para permitir la gesta. El keniano, de 34 años, cubrió los 42.2 km en una hora 59 minutos y 40 segundos, casi dos minutos menos que su récord del mundo (2 h 01 min 39 seg), fijado en unas condiciones homologadas en Berlín el año pasado.

El desafío, que tuvo lugar en la antigua reserva de caza del Prater, en el centro de Viena, no se libró de las críticas, al ser considerado por algunos como un evento más mediático y comercial que deportivo y no será reconocido como el récord mundial oficial de maratón porque no estaba en competencia abierta y utilizó un equipo de marcapasos rotativos.

El campeón olímpico, que posee el récord mundial oficial de maratón de 2:01:39, establecido en Berlín, Alemania en 2018, se perdió por 25 segundos en un intento anterior en el circuito del Gran Premio de Italia en Monza en 2017.

¡42 kilómetros en 1:59:40! Eliud Kipchoge se convirtió en la primera persona del mundo en correr un maratón en menos de dos horas. https://t.co/sNXT6mXSqC — Twitter Moments en Español (@MomentsES) October 12, 2019

Sabiendo que estaba a punto de hacer historia en casa, los marcapasos retrocedieron para dejar que Kipchoge corriera solo por la línea, rugido por una gran multitud en la capital austriaca. El cuatro veces ganador del maratón de Londres abrazó a su esposa, agarró una bandera de Kenia y fue acosado por sus marcapasos, incluidos muchos de los mejores corredores de media y larga distancia del mundo.

El keniano es uno de los más grandes corredores de todos los tiempos, presentado en sociedad con su victoria en los 5.000 m en los Mundiales de París en 2003. Vencedor del maratón de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, Kipchoge apenas ha sido derrotado en esta distancia desde 2013. En esta ocasión decía querer “correr por la historia”. Ha entrado en ella definitivamente este sábado.