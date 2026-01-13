El Dólar
Elimina Paris FC al PSG y firma histórica sorpresa en Copa de Francia

El modesto club capitalino venció 1-0 al campeón vigente y lo dejó fuera antes de octavos

El Paris FC anotó el único gol a los 74 minutos. [x]
AP

PARÍS.- Paris FC eliminó al Paris Saint-Germain de la Copa de Francia tras un histórico triunfo que marcó la primera victoria contra su vecino más rico e ilustre el lunes.

PSG, máximo ganador de la Copa de Francia con 16 títulos, no logró llegar a los últimos 32 por primera vez desde la temporada 2012-13.

El PSG, el monarca reinante del torneo, dominó durante todo el partido en casa, pero no pudo concretar su presión y pagó el precio cuando el Paris FC anotó el único gol a los 74 minutos.

El ex extremo del PSG, Jonathan Ikoné, empujó el balón a la red en un contraataque, un mes después de haber anotado los tres goles en la victoria de la quinta ronda del Paris FC en US Raon-l’Étape.

Ikoné se formó en los equipos juveniles del PSG y jugó siete veces para el club durante la temporada 2016-17 antes de disfrutar de períodos más largos en Lille y Fiorentina.

El PSG tuvo un 70% de posesión del balón y 25 tiros a puerta en comparación con los cuatro del Paris FC. Sin embargo, el portero del Paris FC, Obed Nkambadio, mantuvo a raya al equipo local con una excelente actuación.

