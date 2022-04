Elimina Corte padrón de telefonía celular

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia eliminó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), impulsado por el actual Gobierno, pero que no ha sido implementado.

Por mayoría de nueve votos, el Pleno de la Corte rechazó hoy reforma de abril de 2021 para crear el Panaut por violar derechos humanos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales.

Sin embargo, los argumentos para invalidar la reforma no fueron unánimes, ya que algunos Ministros rechazaron la existencia misma de un padrón de este tipo y la recolección masiva de datos personales; otros sólo criticaron la forma en que fue regulado, y dos más votaron por mantener el Panaut, pero limitándolo al registro de contratación futura de líneas de prepago.

Los resolutivos y efectos de la sentencia serán votados este martes. Pero el proyecto que hoy recibió nueve votos tiene el efecto de invalidar el Panaut en su totalidad.

El Panaut hubiera sido una base de datos recabados por las telefónicas y entregada al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que incluiría datos biométricos y personales de los usuarios de telefonía celular.

Entregar estos datos hubiera sido un requisito para contratar o mantener una línea móvil, tanto de prepago como de pospago, lo que provocó miles de amparos, así como demandas ante la Corte de senadores de Oposición, el IFT y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

«El decreto combatido ni siquiera precisa qué autoridades, en qué supuestos o bajo qué circunstancias o con arreglo a qué requisitos el IFT deberá otorgar el acceso a esta información a las autoridades de investigación y procuración de justicia, ni tampoco si en determinados supuestos y en cuáles podrá negarse a dicha solicitud», dice el proyecto de la Ministra Piña.

«El Panaut no resulta una medida legislativa necesaria para una sociedad democrática, pues no mantiene un equilibrio entre la necesidad de los datos en circunstancias limitadas y el debido respeto al derecho de privacidad de las personas, además de no encontrar justificación, pues las leyes ya prevén una serie de mecanismos igualmente idóneos para colaborar con las autoridades de justicia en relación con la comisión de delitos», agrega.

Dichos mecanismos incluyen la intervención de comunicaciones privadas y la geolocalización en tiempos de real de teléfonos celulares, ambas con control judicial previo y restringidas temporalmente a casos concretos.

Debido a los votos concurrentes y posturas diferenciadas anunciadas hoy por varios Ministros, será hasta que se apruebe la versión final de la sentencia o engrose cuando se conocerán los argumentos para la invalidez.

El Presidente Arturo Zaldívar dijo que es absurdo pensar que las personas que se dedican a la extorsión telefónica cometerán este delito usando líneas registradas a su nombre, y considero «gravísimo» que el Estado pudiera acceder, sin orden judicial, a información biométrica como ADN, huellas, iris, retina o reconocimiento facial.

Juan Luis Gonzalez Alcántara recordó el fracaso del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (Renaut), creado en 2009, cuya base de datos fue vulnerada y tuvo que ser destruido en 2011, y criticó la «falsa dicotomía» entre seguridad y privacidad.

Alfredo Gutiérrez destaco que las bases de datos universales con que cuenta el Estado cumplen fines constitucionales, como la identidad de las personas o el derecho al voto.

El Ministro Luis María Aguilar destacó que para contratar teléfonos de prepago no se requiere ningún dato personal, lo que favorece la impunidad, pero también votó por la invalidez, pues el padrón es innecesario al haber medidas para combatir el delito.

Yasmin Esquivel sostuvo que el error del Panaut fue incluir a los clientes de pospago, que firman un contrato y están totalmente identificados, a diferencia del anonimato de la compra de tarjetas SIM y teléfonos de prepago.

«Es valido registrar a los usuarios, a condición de que se limite únicamente a las líneas de prepago», dijo la Ministra quien pidió exhortar al Congreso a legislar sólo en este tema.

«El padrón es útil, debe ser un instrumento valioso para la persecución de los delitos, pero el problema que tenemos es el diseño legislativo que se le da», agregó Jorge Pardo.

En la minoría, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán votaron por anular sólo algunos temas como la recopilación de datos biométricos, la entrega de información a las autoridades sin orden judicial, y la aplicación retroactiva del Panaut, pero estuvieron en contra de su eliminación.

Ninguno de los Ministros que manifestaron la necesidad de regular las líneas de prepago para que ya no sean anónimas se sumó a esta idea de mantener una versión restringida del Panaut, lo que indica que existen al menos ocho votos necesarios para cancelarlo.